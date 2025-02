Merseyside-Derby endet in Ekstase und Verärgerung

Das Spiel zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool wurde nach einem Last-Minute-Tor zum 2:2 Unentschieden von Drama und Auswechslungen gezeichnet. James Tarkowskis Treffer in der Nachspielzeit brachte die Everton-Fans zum Jubeln, während die Emotionen bei den Spielern nach dem Schlusspfiff hochkochten. Trainer Arne Slot von Liverpool sah nach einem Streit mit dem Schiedsrichter die Rote Karte.

Das Merseyside-Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool eskalierte am Samstagabend nach einem Last-Minute-Tor von James Tarkowski zum 2:2-Unentschieden komplett. Neben Liverpools Trainer Arne Slot sahen auch zwei Spieler die Gelb- Rote Karte . Der Goodison Park erlebte ein dramatisches Finale. Nach minutenlanger VAR -Überprüfung jubelten die Everton-Fans, als Tarkowskis Treffer (90.+8) die Reds in einem umkämpften Spiel in Rückstand brachte.

Evertons Anhänger stürmten den Platz, mussten aber von Ordnern zurückgehalten werden. Die Emotionen kochten nach dem Abpfiff bei den Spielern über. Es kam zu einer Rudelbildung, in der sich Evertons Abdoulaye Doucouré und Liverpools Curtis Jones beide die Gelb-Rote Karte sahen (90.+12). Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk erklärte nach dem Spiel: „Ich glaube, er (Doucoure) wollte unsere Fans provozieren und Curtis (Jones) hielt das nicht für richtig. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn es ein kleines Gerangel gibt.“ Auch Liverpools Trainer Arne Slot sah nach dem Spiel die Rote Karte. Der Reds-Coach schüttelte Schiedsrichter Michael Oliver die Hand und soll dabei böse Worte entgegengeworfen haben. Neben Slot flog auch sein Assistent Sipke Hulshoff vom Platz. In der ersten Hälfte hatten zunächst Beto (11.) für Everton und Alexis Mac Allister (16.) für Liverpool die Tore erzielt. Mohamed Salah (73.) brachte die Reds in Führung. Damit traf der Ägypter in dieser Saison bereits 14-mal auswärts. Gemeinsam mit neun Vorlagen kommt er auswärts auf insgesamt 23 Torbeteiligungen in 13 Spielen - ein neuer Premier-League-Rekord. Das Spiel war ursprünglich für den 15. Spieltag Anfang Dezember geplant gewesen, aber wegen heftiger Schneefälle verschoben worden





