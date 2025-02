Merseyside-Derby endet in Tumult und Unfrieden

Das 120. Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool endete in einem 2:2 Unentschieden, doch die emotionale Belastung war deutlich spürbar. Rudelbildungen und Rote Karten sorgten für einen turbulent Abschluss des Spiels.

Everton und Liverpool lieferten sich ein umkämpftes und emotional aufgeladenes Merseyside-Derby , das am Ende 2:2 (1:1) endete. Das 120. Duell der beiden Vereine war das letzte im Goodison Park, da Everton in ein neues Stadion umzieht. Direkt nach dem Anpfiff wurde das Spiel von einer intensiven Atmosphäre geprägt. Everton -Trainer Beto sah seinen Wunsch nach einem Heimsieg zunächst erfüllt, als der Angriff auf dem Spielfeld zum 1:0 führte (11. Minute).

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn Liverpool glich durch einen Kopfball von Alexis Mac Allister aus (16. Minute). Nach der Pause dominierte Liverpool die Partie und sorgte schließlich für die Wende durch einen Treffer des Starstürmers (73. Minute). Everton drängte jedoch auf den Ausgleich und fand in der Nachspielzeit durch einen Volleyschuss von James Tarkowski den gewünschten Erfolg (90.+8. Minute). Die lange VAR-Überprüfung des Treffers sorgte für Spannung und Jubel bei den Everton-Fans. Die Emotionen kochten nach dem Schlusspfiff zu einem Höhepunkt hoch, als Abdoulaye Doucouré von Everton vor den Liverpool-Fans jubelte und von Curtis Jones konfrontiert wurde. Es kam zu einer Rangelei, an der weitere Spieler, Trainer, Offizielle und sogar Polizisten beteiligt waren. Jones und Doucouré sahen Gelb-Rot, während auch Liverpools Coach Arne Slot und sein Co-Trainer Sipke Hulshoff des Feldes verwiesen wurden. Das Spiel war ursprünglich am 15. Spieltag Anfang Dezember geplant gewesen, musste aber aufgrund einer Sturmwarnung verschoben werden





