Mertesacker erzählt von gemeinsamer Vergangenheit mit Arteta

ZDF-Experte Per Mertesacker spricht über seine Verbindung mit Trainer Mikel Arteta und lobt dessen Erfolg im CL-Finale.

Am Rande der Champions-League -Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal erzählte ZDF-Experte Per Mertesacker von einer gemeinsamen Vergangenheit mit Trainer Mikel Arteta . Beide spielten früher für den FC Arsenal und haben seit 2018 eine enge Verbindung aufgebaut.

Mertesacker wird nach dem CL-Finale seinen Posten als Leiter der Nachwuchsabteilung aufgeben. Er lobte Artetas Erfolg und erklärte, dass er versucht habe, ihm junge Spieler zur Verfügung zu stellen, die den Unterschied machen können. Mertesacker drückt Arteta im Finale gegen PSG die Daumen und hofft auf seinen langen Weggefährten. Artetas Projekt hat sich von einem schwierigen Beginn bis hin zur Meisterschaft entwickelt, was Mertesacker besonders beeindruckt





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