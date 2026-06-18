Meryl Streep und Tommy Lee Jones in "Wie beim ersten Mal"

Ein Film über eine Ehefrau, die sich langsam von ihrem Mann trennen möchte, aber ihn nicht verlassen kann. Sie findet einen Psychologen, der ihr hilft, ihre Gefühle zu verstehen.

Oliver Kube mag Liebesfilm e, aber nur wenn sie originell sind. Ein Beispiel dafür ist "Wie beim ersten Mal", ein Film mit Meryl Streep und Tommy Lee Jones .

Der Film handelt von einer Ehefrau, die sich langsam von ihrem Mann trennen möchte, aber ihn nicht verlassen kann. Sie findet einen Psychologen, der ihr hilft, ihre Gefühle zu verstehen. Der Film ist eine Mischung aus Comedy, Romantik und Drama, aber er reicht nicht wirklich vom Hocker. Dennoch ist der Hauptcast brillant, insbesondere Meryl Streep und Tommy Lee Jones.

Sie spielen ihre Rollen überzeugend und machen den Film zu einem sehenswerten Erlebnis. Der Film ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Ehe auf die Probe stellen kann, ohne dass es zu einer Katastrophe kommt. Die Geschichte ist nicht wirklich aufregend, aber sie ist authentisch und zeigt, dass es okay ist, wenn eine Ehe nicht perfekt ist





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