Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Berichte über russische Pläne zur Stationierung von Atomwaffen im Weltraum als 'schockierend' bezeichnet.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Berichte über russische Pläne zur Stationierung von Atomwaffen im Weltraum als "schockierend" bezeichnet. Solche Berichte seien "nicht neu, aber sie sind deswegen nicht weniger schockierend", sagte Merz am Montag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Berliner Bundeskanzleramt.

"Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist. " Merz bezog sich auf einen Bericht von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", demzufolge Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst davon ausgehen, dass Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit Atomsprengkopf in den Weltraum befördern könnte. Merz äußerte sich zudem offen für eine Debatte über einen Nato-Beitritt der Ukraine, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Ukraine-Gipfel in Berlin am Donnerstag angestoßen hatte. Macrons Haltung sei "sachlogisch", sagte der Kanzler.

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Die für die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellten Sicherheitsgarantien sollten "Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien sein", sagte Merz. Diese kämen "einem Nato-Beitritt sehr nahe". Der Bundeskanzler fügte an: "Und ich kann mir ehrlich gesagt die Zukunft der Ukraine nicht vorstellen ohne solche Sicherheitsgarantien, die sie dringend braucht.

" Rückblickend zeige sich, "welcher Fehler es war, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen", sagte Merz. Wäre das Land damals Mitglied geworden, hätte sich der russische Angriffskrieg seiner Einschätzung nach wahrscheinlich verhindern lassen. Mit Blick auf die jüngsten Einschläge russischer Flugkörper in Polen forderte Merz, Russland müsse "diese Provokationen, diese gefährlichen Provokationen sofort einstellen". Die Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke müsse verstärkt werden.

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Nato-Generalsekretär Rutte erklärte angesichts der jüngsten Sicherheitsvorfälle in europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben wurden: "Für jeden Zwischenfall in Europa mehr Unterstützung für die Ukraine, nicht weniger Unterstützung für die Ukraine. Das ist die beste Reaktion, die man zeigen kann.

" Die Nato habe verschiedene Möglichkeiten der Reaktion, die sie nicht immer öffentlich mache.