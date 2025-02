Merz benennt Koalitionspartner

Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, hat in einer TV-Debatte klar gemacht, mit welchen Parteien er sich eine Koalitionsbildung vorstellen kann. Dabei zeigte er sich offen für Gespräche mit der SPD und den Grünen, während er ein Bündnis mit der AfD kategorisch ausschloss.

Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz hat in einer TV-Viererrunde bei RTL erstmals klar gemacht, mit welchen Parteien er sich eine Koalitionsbildung vorstellen kann und mit welchen er dies eher nicht tun möchte. Merz betonte, dass er mit den Grüne n reden wolle, während CSU-Chef Markus Söder ein schwarz- grüne s Bündnis ablehnt. Habeck bezeichnete es als ein Problem von Merz , dass er mit den Grüne n reden wolle, aber Söder ein schwarz- grüne s Bündnis ablehne.

»Markus Söder schreibt mir gar nichts vor«, betonte daraufhin der CDU-Vorsitzende. Inhaltlich sei er sich mit Söder einig, dass es künftig keine Wirtschaftspolitik wie unter Wirtschaftsminister Habeck geben werde. Die Union kommt in den Umfragen auf 29 bis 32 Prozent und wäre damit stärkste Kraft. Sie wäre aber mindestens auf ein Zweierbündnis angewiesen. Als am wahrscheinlichsten gelten Koalitionsgespräche mit der SPD, die derzeit in den Umfragen auf 14 bis 16 Prozent liegen. Rechnerisch ebenso möglich könnte ein Bündnis mit den Grünen werden, die in den Vorwahlerhebungen bei 12 bis 14 Prozent verortet werden. Eine Koalition mit der AfD (20 bis 21 Prozent) schließen derweil alle anderen Parteien aus. Die CDU hat seit 2018 sogar einen offiziellen Unvereinbarkeitsbeschluss zu der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften Partei gefasst, der »Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit« eine Absage erteilt





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KOALITIONSGESPRÄCHE CDU MERZ SPD GRÜNE AFD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Charlotte Merz verteidigt ihr Frauenbild & Ehemann Friedrich MerzCharlotte Merz, Ehefrau des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz, widerspricht der Darstellung ihres Mannes in der Öffentlichkeit. Sie betont die Gleichberechtigung in ihrer Ehe und die mentale Unterstützung, die sie sich gegenseitig bieten.

Weiterlesen »

Merz hat Forderung an Koalitionspartner bei IP-Adressen-SpeicherungFriedrich Merz stellt klar, dass er nach der Bundestagswahl nur in eine Regierung eintreten will, wenn Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften die nötigen Instrumente 'in die Hand bekommen'. Wer das nicht wolle, bleibe 'am Wegesrande stehen'.

Weiterlesen »

Merz Gewinnt, Doch Die Union Ist Ohne KoalitionspartnerFriedrich Merz setzt sich als Kanzlerkandidat der Union durch, doch sein Erfolg birgt neue Herausforderungen. Der Wahlkampf nimmt eine unerwartete Wendung, als ein Antrag mit AfD-Stimmen im Bundestag verabschiedet wird. Merz äußert sein Bedauern über die Entwicklung und kündigt an, mit der AfD nicht zusammenarbeiten zu wollen. Die SPD und die Grünen distanzieren sich von Merz und seiner Asylpolitik, was die Bildung einer Koalition nach der Wahl in Frage stellt.

Weiterlesen »

Merz und Söder zeigen sich geschlossen - nur nicht mit Blick auf mögliche KoalitionspartnerCDU und CSU haben auf einem kleinen Parteitag der Christsozialen in Nürnberg Geschlossenheit im Bundestagswahlkampf demonstriert. Unionskanzlerkandidat Merz sagte, das Verhältnis zwischen beiden Parteien sei selten besser gewesen als jetzt. Und auch SPD und Grüne seien 'ganz vernünftig'.

Weiterlesen »

Merz sieht SPD und Grüne als mögliche KoalitionspartnerUnions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sieht die SPD oder die Grünen als mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl. Merz sagte in einer TV-Viererrunde bei RTL, dass die Union eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe. Eine Woche vor der Wahl liegt die Union in Umfragen klar vorne.

Weiterlesen »

Der Wortbruch des Friedrich Merz – und so einer will Kanzler werden?Schrecklich ist die Vorstellung oder fast schon die Gewissheit, dass Friedrich Merz der nächste deutsche Regierungschef wird. Ein Politiker, auf dessen

Weiterlesen »