Merz' Bierdeckel fällt bei TV-Quadrell zu Boden

Während einer TV-Wahlsendung am 16. Februar 2025 fiel der legendäre Bierdeckel von Friedrich Merz, der im Deutschen Museum in Bonn aufbewahrt wird, aus den Händen von Moderator Günther Jauch. Das historische Stück, auf dem Merz 2003 seine Steuerideen skizzierte, war für die Sendung „Quadrell“ entliehen worden.

Friedrich Merz wollte den Vorfall möglicherweise gar nicht erleben. Sein legendärer Bierdeckel , den das Deutsche Museum in Bonn verwahrt, fiel beim TV-Quadrell am 16. Februar 2025 zu Boden. Als hätte es Günther Jauch geahnt. Der inzwischen im Museum aufbewahrte legendäre Bierdeckel von Friedrich Merz fiel beim TV-Quadrell auf den Boden. Wenn es um ihre Ausstellungsstücke geht, sind Museen in aller Welt sehr zurückhaltend. Für die TV-Wahlsendung „Quadrell“ am Sonntagabend (16.

Februar 2025) bei RTL und ntv machte das Deutsche Museum Bonn eine Ausnahme. Der Bierdeckel, auf den der heutige Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz 2003 seine Ideen für eine Vereinfachung des Steuersystems aufgeschrieben hatte, bekam einen Auftritt in der Show. Moderator Günther Jauch holte den normalerweise im Bonner Haus der Geschichte aufbewahrten Bier-Filz während der Sendung hervor - und ließ das historische Stück später trotz aller Vorsicht fallen. „Ich muss hier sehr vorsichtig sein“, sagte Jauch, als er den Bierdeckel auf einem Plastikaufsteller unter seinem Pult hervorholte, um in die Debatte um Steuern mit vier Kanzlerkandidaten Schwung zu bringen. „Mir ist gesagt worden, diesen Bierdeckel darf ich selber nicht anfassen, weil es eben ein Museumsstück ist.“ Jauch fragte Merz dann, wie viele Pils er intus hatte, als er während eines CDU-Parteitags in Leipzig vor mehr als zwei Jahrzehnten den Bierdeckel beschrieb. „Kein einziges“, warf Merz zurück. Der CDU-Chef räumte dann ein, dass seine heutigen Steuerideen nicht mehr auf einen Bierdeckel passen würden. Auch wenn es einfacher werden solle, werde es „in Zukunft eine App sein“. Später rutschte der historische Bierdeckel Jauch dann aus den Händen und er musste ihn vom Boden aufheben. „Der Kollege vom Museum war nachsichtig“, sagte der „Wer wird Millionär“-Moderator laut ntv nach der Wahl-Sendung. Der Bierdeckel sei wieder in Sicherheit und laufe nicht Gefahr, unter einem frisch gezapften Pils zu landen





