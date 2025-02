Merz' Bierdeckel-Idee im Fokus der TV-Viererrunde

Friedrich Merz' berühmter Bierdeckel, der einst als Symbol für Steuerrreform diente, steht im Mittelpunkt einer TV-Viererrunde mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD, AfD und Grünen. Günther Jauch präsentiert das historische Artefakt, das Merz im Jahr 2003 als Vision für eine vereinfachte Steuerstruktur beschrieb. Die Diskussion rund um Steuerpolitik und die Entlastung der Besserverdienenden sowie die sozial Benachteiligten dominiert die Runde.

Friedrich Merz , der bekanntlich den Drang zur Vereinfachung des deutschen Steuersystems verkörpert, symbolisierte diese Idee einst mit einem Bierdeckel . Im Jahr 2003 schrieb er seine Vision für eine Steuerreform auf eine solche Pappe. Während einer TV-Viererrunde von RTL/ntv, moderiert von Günther Jauch , wurde dieses historische Artefakt aus den Archiven hervorgeholt.

Jauch zog den Bierdeckel, der sonst im Bonner Haus der deutschen Geschichte ausgestellt ist, unter seinem Pult aus und präsentierte ihn dem Publikum. Merz reagierte mit einem Lachen, als er den einst selbst beschriebenen Bierdeckel sah. Jauch betonte vorsichtig sein Umgang mit dem wertvollen Gegenstand, da er nur unter direkter Anweisung angehoben werden durfte. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen verlor Jauch den Bierdeckel versehentlich, musste also doch Hand anlegen. Nach der Sendung berichtete Jauch bei ntv, dass der Museumsmitarbeiter nachsichtig gewesen sei und der Bierdeckel nun sicher in seinen Händen liege. Merz, der die Idee des Bierdeckels als Symbol für Steuervereinfachung in die Gegenwart übertrug, betonte, dass die Union auf eine Vereinfachung des Steuersystems setze, zwar nicht auf einem Bierdeckel, aber mittels einer Steuer-App. Alice Weidel, Co-Chefin der AfD, konterte Merz und stellte die umsetzbarkeit seiner Steuerpläne in Verbindung mit SPD oder Grünen in Frage. Merz wies diese Kritik zurück und betonte, dass die AfD mit ihren Steuerplänen eine Gefahr für die Union darstelle.Auch Habeck und Scholz, die Vertreter der Grünen und der SPD, kritisierten die Steuerpläne der Union, AfD und FDP. Sie warfen den Konservativen vor, vor allem die Besserverdienenden entlasten zu wollen, während die Dringlichkeit der Bedürfnisse der sozial Benachteiligten vernachlässigt werde. Ein zentrales Thema der Diskussion war die Frage nach einer Politik für die, die es schon haben, oder für die, die es dringend brauchen. Habeck betonte, dass die Grünen mit ihren Steuerplänen insbesondere die sozial Benachteiligten entlasten würden.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Steuerreform Friedrich Merz Günther Jauch Bierdeckel TV-Viererrunde Kanzlerkandidaten Afd SPD Grüne Union Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Scholz, Merz, Weidel und Habeck: RTL sendet TV-Viererrunde mit Moderation von Günther JauchBerlin - Im klassischen TV-Duell sind Olaf Scholz und Friedrich Merz bereits gegeneinander angetreten. Nun wird die Runde erweitert.

Weiterlesen »

Statt TV-Duell: RTL offen für Viererrunde mit Scholz, Merz, Weidel und HabeckIn wenigen Wochen wird gewählt. Vorher könnte es jetzt noch eine Viererrunde mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten der aktuell stärksten Parteien CDU/CSU, AfD, SPD und Bündnis90/Die Grünen. Und zwar bei RTL.

Weiterlesen »

Vor Bundestagswahl: RTL will Viererrunde statt Duell zwischen Scholz und MerzRTL lädt neben Olaf Scholz und Friedrich Merz auch Alice Weidel und Robert Habeck zur TV-Debatte ein. Die Grünen begrüßen die Entscheidung.

Weiterlesen »

Statt TV-Duell: RTL offen für Viererrunde mit Scholz, Merz, Weidel und HabeckRTL, ntv und stern sind offen für eine Diskussionsrunde mit den vier Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten der aktuell stärksten Parteien CDU/CSU, AfD, SPD u

Weiterlesen »

Viererrunde mit Scholz, Merz, Weidel und Habeck bei RTLKöln - Das klassische TV-Duell zweier Kanzlerkandidaten steht vor dieser Bundestagswahl in der Kritik. Nun gibt es doch eine Viererrunde.

Weiterlesen »

Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel bei RTL: Jetzt doch Viererrunde aller KanzlerkandiEin TV-Duell mit zwei Kanzlerkandidaten steht vor dieser Wahl besonders in der Kritik. Jetzt entscheidet sich RTL doch für eine Runde mit allen vier Kandidaten.

Weiterlesen »