Kanzler Friedrich Merz stellt die Einführung der Reichensteuer ab 2027 unter Vorbehalt. Die SPD muss die Arbeitsmarkt-Reform beschleunigen, andernfalls droht der Ausstieg der Union aus dem Steuerabkommen.

Kanzler Friedrich Merz hat die schwarz-rote Koalition in eine neue Krise gestürzt und die geplante Steuerreform für das Jahr 2027 ernsthaft bedroht. Der Regierungschef der CDU hat der Sozialdemokratischen Partei ( SPD) sowie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil offen signalisiert, dass die Union ihre Zustimmung zur Erhöhung der Reichensteuer zurückhalten wird, solange die SPD die vereinbarten Arbeitsmarkt-Reform en weiterbremst. Dieser massive Machtkampf hat die Verhandlungen in der Koalition destabilisiert, nachdem beide Seiten sich im Juli noch auf ein umfassendes Paket geeinigt hatten. Merz macht deutlich, dass beide legislativen Vorhaben untrennbar miteinander verknüpft sind und ein Scheitern des einen Projekts das andere automatisch gefährdet.

Konkrete Details der Steuererhöhung

Im Zentrum des Streits stehen zwei spezifische Beschlüsse, die beim Koalitionsgipfel am 1. Juli von den Spitzen der Union und der SPD vereinbart wurden. Die sogenannte Reichensteuer mit einem Satz von 45 Prozent soll ab 2027 bereits ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 250.000 Euro greifen. Bislang lag die Schwelle deutlich höher bei rund 275.000 Euro. Parallel dazu wird eine sogenannte Super-Reichensteuer mit 47 Prozent eingeführt, die für Einkommen ab 280.000 Euro anzuwenden ist. Die Unionsseite hatte dieser Anpassung der Steuertarife unter großen Vorbehalten und nur widerwillig zugestimmt, da sie die Maßnahme primär als Zugeständnis an die Koalitionspartner SPD betrachtete.

Also read Rentenreform: SPD droht mit Veto gegen Rente mit 63

Kernkonflikt um Arbeitsmarkt-Reform

Gleichzeitig beschloss der Koalitionsgipfel ein umfangreiches Arbeitsmarktpaket, das auf massiven Druck der Union zustande kam. Dieses Paket sieht wesentliche Lockerungen des Kündigungsschutzes vor und erweitert die Möglichkeit für befristete Arbeitsverträge von bisher zwei Jahren auf vier Jahre. Darüber hinaus soll die zulässige Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Konditoreien ab Januar von drei Stunden auf bis zu acht Stunden ausgeweitet werden. Bisher ist dieses Gesetz jedoch nicht im Bundestag aufgeschlagen, was auf Unionsseite den drängenden Verdacht nährt, dass die SPD die Umsetzung des Pakets absichtlich verzögert.

Advertisement

Positionen und Gegenpositionen der Koalition

Enttäuschung und Ärger herrschen auf Seiten der Union, die glaubt, an den Vereinbarungen des Sommers vorbei regiert zu werden. Fraktionschef Thorsten Frei betonte explizit, dass ohne die Zustimmung der SPD zur Arbeitsmarkt-Reform keine Anhebung der Reichensteuer erfolgen werde. CDU/CSU-Fraktionsvize Johannes Winkel erklärte gegenüber der Presse, dass eine Steuererhöhung nur dann in Betracht komme, wenn mit dem Arbeitsmarktgesetz neue Flexibilität geschaffen werde. Sollte die SPD sich nicht an die getroffene Absprache halten, könne es aus Sicht der Union keine Steuererhöhung geben, da beide Gesetze als Paket betrachtet werden müssen, das gemeinsam in Kraft treten soll.

Realweltliche Auswirkungen und weitere Schritte

Falls die Erhöhung der Reichensteuer aufgrund des politischen Pattes platzen sollte, bleibt die steuerpolitische Entwicklung für den Großteil der Bevölkerung dennoch von Veränderungen betroffen. Aus der Union wird versichert, dass andere zentrale Punkte des Steuergesetzes weiterhin umgesetzt werden. So sollen der Grundfreibetrag sowie das Kindergeld und der Kinderfreibetrag wie geplant zum 1. Januar 2027 steigen. Dies stellt sicher, dass auch im Falle eines Scheiterns der Reichensteuer-Debatte eine finanzielle Entlastung für Familien und Geringverdiener eintreten wird, während die strategische Verhandlungsmacht der Union gestärkt bleibt.