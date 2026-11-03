Merz empfängt Selenskyj: Deutschland sichert weitere Ukraine-Hilfen zu

Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Wolodymyr Selenskyj vereinbaren in Berlin konkrete Unterstützung für ukrainische Luftabwehr und Energieversorgung im Krieg gegen Russland.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittag am Berliner Kanzleramt eine unerwartete Begegnung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erlebt. Der Besuch stand im Zeichen dringender Absprachen über die weitere militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine im Verlauf des anhaltenden Konflikts. Selenskyj nutzte die Gelegenheit, um persönlich um Verstärkung der ukrainischen Verteidigungskapazitäten zu werben.

Der Besuch war aus Sicherheitsgründen kurzfristig und ohne öffentliche Vorankündigung vereinbart worden, was die Dringlichkeit der Situation unterstrich. Direkt im Anschluss an die Gespräche betonte Selenskyj auf der Plattform X, dass er mit dem deutschen Kanzler spezifisch über den Status der ukrainischen Flugabwehr und die Stabilisierung der angeschlagenen Energieversorgung sprechen werde. Diese Themen bilden das zentrale Nervenzentrum der aktuellen humanitären und defensiven Herausforderungen Kiews.

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Kernpunkte der bilateralen Absprachen

In einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen erklärte Merz deutlich, dass die Ukraine sich in dieser fordernden Zeit weiterhin auf die Unterstützung Deutschlands verlassen könne. Der Bundeskanzler verwies darauf, dass man bereits Winterhilfen auf den Weg gebracht habe und weitere Unterstützungsmaßnahmen noch in diesem Jahr folgen würden. Diese Zusage soll der Bevölkerung in der Ukraine Sicherheit vor den kommenden kalten Monaten bieten und die grundlegende Infrastruktur schützen.

Merz hob hervor, dass der Ausgang des Ukraine-Krieges die europäische Sicherheit auf lange Sicht prägen werde. Er betonte diesen Punkt mehrfach, um die strategische Bedeutung des Konflikts für den Kontinent zu unterstreichen. Der Kanzler bat die deutsche Öffentlichkeit darum, diese langfristigen Zusammenhänge zu verstehen, da sie weit über den aktuellen Kriegsverlauf hinausreichen und die geopolitische Ordnung Europas beeinflussen.

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Friedensverhandlungen und diplomatischer Druck auf Moskau

Deutschlands Position zu einer diplomatischen Lösung ist klar definiert: Merz forderte Russland auf, es sei endlich Zeit, den Krieg zu beenden. Die Führung in Moskau müsse laut Kanzler endlich und ernsthaft Verhandlungen über Frieden führen. Merz gab zu bedenken, dass er diese Bereitschaft bisher nicht erkennen könne und Deutschland es an keiner diplomatischen Bemühung fehlen lasse.

Merz wies darauf hin, dass Ukraine Vorbilder für weitere Initiativen geben könne, etwa im Bereich der Energieinfrastruktur oder zur Sicherung der Schifffahrt im Schwarzen Meer. Russland habe diese Ansätze bislang verweigert und beschwöre mit seinen Angriffen im Schwarzen Meer eine weitere Eskalation sowie eine weltweite Nahrungsmittelkrise herauf. Diese Analyse verknüpft die militärischen Aktionen direkt mit globalen wirtschaftlichen Risiken.

Geopolitische Rahmenbedingungen und militärische Lage

Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei Friedrich Merz für die deutsche Unterstützung und verwies darauf, dass die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges spüre, dass deutsche Seelen nicht gleichgültig bleiben. Europa müsse bei Friedensverhandlungen unbedingt am Tisch sitzen, ein Forderungskatalog, den auch Kanzler Merz zuvor schon laut geäußert hat. Dies zeigt die Übereinstimmung in der strategischen Ausrichtung beider Länder.

Am Morgen hatte Selenskyj als Überraschungsgast bereits eine Keynote bei der Berlin Security Conference gehalten, bevor er zum Treffen ins Kanzleramt kam. Merz kündigte in Kürze einen weiteren Gipfel der Koalition der Willigen in Berlin an, der die internationale Solidarität bündeln soll. Diese Koalition fasst derzeit 35 Staaten und Organisationen zusammen, die die Ukraine unterstützen, stellt sich jedoch mit fortschreitender Kriegsdauer die Frage, ob genügend Länder bereit sind, die hohen Kosten zu tragen.

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Auswirkungen auf Infrastruktur und internationale Politik

Ab Montag werden rund 2800 Soldaten aus elf Ländern in Polen an einer gemeinsamen Übung teilnehmen, was die militärische Präsenz und Kooperationsbereitschaft der NATO-Partner unterstreicht. Diese Übungen finden parallel zu diplomatischen Bemühungen um eine diplomatische Lösung statt, die unter Vermittlung der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden sollen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kündigte an, dass diese Gespräche bereits nächste Woche in Abu Dhabi erfolgen könnten.

Europäische Akteure diskutieren intensiv, wie viel Einfluss sie in solchen Verhandlungen geltend machen können und in welcher Form sie beteiligt werden. Der Besuch Selenskyjs in der deutschen Hauptstadt findet zeitgleich zu den Wahlen in den USA am 3. November statt. Kurz vor seinem Eintreffen hatte der ukrainische Präsident davor gewarnt, dass Russland Geheimdiensterkenntnissen zufolge während der Zwischenwahlen einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur plant.

Selenskyj erklärte auf X, dass die Aufmerksamkeit der Welt auf die US-Wahlen gerichtet sei, während Schwierigkeiten bei der Luftabwehr und mit Patriot-Raketen in der Ukraine wenig beachtet würden. Patriot-Systeme gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, doch die Ukraine verfügt nicht mehr über ausreichend Munition. Das russische Militär nutzt diese Lücke in den vergangenen Wochen bereits für großangelegte Angriffe gegen Ballungszentren im Landesinneren der Ukraine.