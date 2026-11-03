Merz empfängt Selenskyj in Berlin vor Gipfel der Willigen

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft Kanzler Friedrich Merz in Berlin. Es geht um Hilfen für die Ukraine und einen weiteren Koalitionsgipfel in der Hauptstadt.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat den Überraschungsgast des Tages vorab ankündigt. Bei einem Termin bei der Berlin er Industrie- und Handelskammer (IHK) erklärte Merz: "Er ist heute Mittag wieder bei mir". Damit verwies er auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der am Dienstag nach Berlin kommt.

Selenskyj trifft Merz zur Lagebesprechung

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj besucht die deutsche Hauptstadt an diesem Dienstag. Im Laufe des Tages wird er bei einer Sicherheitskonferenz sprechen. Der Hauptfokus seiner Reise liegt jedoch auf dem direkten Treffen mit Kanzler Friedrich Merz.

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Die Gespräche konzentrieren sich auf die aktuelle Lage infolge des russischen Angriffskriegs. Neben den militärischen Entwicklungen stehen auch konkrete Hilfsmöglichkeiten für die Ukraine auf der Agenda. Beide Seiten planen zudem die Vorbereitung auf einen weiteren Gipfel der "Koalition der Willigen".

Gipfel der Willigen soll in Berlin stattfinden

Kanzler Friedrich Merz kündigte an, dass der nächste Gipfel der "Koalition der Willigen" noch in diesem Jahr in Berlin stattfinden soll. Diese Initiative fasst derzeit 35 Staaten und Organisationen zusammen, die die Ukraine unterstützen. Mit fortschreitender Dauer des Krieges wird zunehmend geprüft, ob genügend Länder bereit sind, die hohen Kosten des Krieges zu tragen.

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Die "Koalition der Willigen" fungiert als ein breiter Zusammenschluss internationaler Partner. Ziel ist es, eine koordinierte Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Der bevorstehende Termin in Berlin soll als strategischer Knotenpunkt für diese Kooperation dienen.

Verhandlungen in Abu Dhabi und deutsche Interessen

Parallel zu den Berliner Gesprächen laufen Planungen für Friedensverhandlungen. Ab Montag werden rund 2800 Soldaten aus elf Ländern in Polen an Manövern teilnehmen. Gleichzeitig sollen zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnen.

US-Sondergesandter Steve Witkoff gab an, dass diese Gespräche bereits in der kommenden Woche in Abu Dhabi stattfinden sollen. Für die europäischen Akteure, vertreten durch Deutschland, ist die Frage zentral, wie viel Einfluss sie bei diesen Gesprächen geltend machen können. Die Beteiligung Europas an den direkten Verhandlungen bleibt ein wichtiger diskussionspunkt.

Selenskyj warnt vor Angriffen während US-Wahlen

Der Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj fällt zeitlich mit den richtungsweisenden Midterms in den USA am 3. November zusammen. Kurz vor seiner Ankunft in Berlin warnte der ukrainische Präsident vor gezielten russischen Aktionen in diesem Zeitraum. Geheimdiensterkenntnissen zufolge plane Moskau einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine.

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Wolodymyr Selenskyj erklärte auf der Plattform X, dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sich auf die US-Wahlen konzentrieren werde. Dadurch könnten Probleme in der Ukraine, wie Schwierigkeiten bei der Luftabwehr und bei Patriot-Raketen, weniger wahrgenommen werden. Die Ukraine verfügt nicht mehr über ausreichend Munition für ihre Abwehrsysteme.

Russische Streitkräfte nutzen diese Schwäche bereits für großangelegte Angriffe gegen Ballungszentren in der Ukraine. Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, doch der Mangel an Munition verschärft die Verteidigungslage erheblich. Die deutschen und ukrainischen Gespräche in Berlin sollen auch diese dringenden Defizite adressieren.