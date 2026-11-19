Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Selenskyj diskutieren in Berlin mit internationalen Partnern über Frieden und Unterstützung. Jared Kushner betont europäische Geschlossenheit als Schlüssel zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

In Berlin hat Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj offiziell empfangen, um die internationalen Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg zu koordinieren. An dem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" nehmen neben den beiden Staatsoberhäuptern auch hochrangige Vertreter aus den USA, Frankreich und Großbritannien teil. Der US-Sonderbeauftragte Jared Kushner betonte hierbei die entscheidende Rolle der europäischen Einbindung in künftige Friedensverhandlungen.

Kushner lobt europäische Entschlossenheit

Jared Kushner hat nach eigenen Angaben die Geschlossenheit und Entschiedenheit der europäischen Partner in der Unterstützung der Ukraine gelobt. Er werde diese Positionen unmittelbar an US-Präsident Donald Trump und die russische Seite übermitteln, wie er im Bundeskanzamt erklärte. Nach Informationen des US-Gesandten hat Russland sich bereit erklärt, sich auf ein multinationales Format mit europäischen Teilnehmern einzulassen. Für die Beendigung des Krieges sei es entscheidend, dass Russland mit Europa an einem Tisch sitzt, erklärte Kushner in Berlin.

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US-Präsident Donald Trump wolle eine Einigung mit Europa an seiner Seite erzielen und halte einen Frieden für erreichbar, so Kushner. Trump sei offen für Sicherheitsgarantien für die Region. Die Nato werde eine zentrale Säule der zukünftigen Nachkriegsordnung sein, betonte der Sonderbeauftragte. Trump hatte sich telefonisch direkt in die laufenden Beratungen der Gruppe eingeschaltet, wie Teilnehmer aus den Reihen der Delegierten gegenüber RTL und ntv berichteten. Das Gespräch soll Trump aus dem Flugzeug heraus geführt haben, wobei er Kushner das Telefonat in der großen Runde laut zuschalte.

Selenskyj kritisiert russische Verhandlungsstrategie

Wolodymyr Selenskyj äußerte sich auf einer Pressekonferenz der Koalition der Willigen enttäuscht über das Verhalten Russlands in den Friedensbemühungen. Er merkte an, dass der russische Präsident Wladimir Putin bei seinen Angeboten konsequent ablehne: "Putin hat immer Nein gesagt". Selenskyj betonte zudem, dass der Schutz von Infrastruktur, insbesondere von Brücken, künftig verstärkt im Fokus der ukrainischen Verteidigung stehen müsse. Die Beschädigung der Kertsch-Brücke sei ein klares Zeichen der Schwäche Russlands, sagte Bundeskanzler Merz bei derselben Pressekonferenz.

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Merz verwies darauf, dass Moskau allein im Oktober über 50.000 Soldaten verloren habe. Mit der Unterstützung der USA steigerten sich die Chancen auf Frieden erheblich. Russlands Forderungen vom Dezember 2021 nannte Merz unrealistisch. Ein "Jalta-Format" werde den Frieden nicht bringen, stattdessen sei ein gerechter und dauerhafter Frieden das erklärte Ziel der deutschen Führung.

Internationale Beteiligung und russische Warnung

Nach dem Dreiergipfel in Shenzhen kamen in Berlin 26 Staats- und Regierungschefs der Koalition der Willigen zusammen, um über Wege zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu beraten. Neben Jared Kushner und Steven Witkoff als US-Unterhändlern waren auch der französische Präsident Emmanuel Macron sowie der britische Premierminister Andy Burnham anwesend. Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte im Kanzleramt, man müsse sicherstellen, dass die Ukraine im nächsten Winter und darüber hinaus alles erhalte, was sie für Stärke und Vorbereitung auf Verhandlungen brauche.

Rutte fügte mit Blick auf die Einbindung Europas in mögliche Friedensgespräche hinzu, es sei sehr gut, dass sich die Ukraine und die USA in Abu Dhabi bereits darauf geeinigt hatten, dass Europa eingebunden wird. Während die europäische Coalition sich in Berlin traf, nannte der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt, das chinesische Treffen eine "Showveranstaltung". Er betonte, dass echte Friedensverhandlungen die breite Koalition benötigen. Putin hat seinerseits erklärt, dass Russland keine militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union akzeptieren könne, was den Einsatz von Truppen auf russischem Boden einschließe. Der Kremlchef lud die Europäer zudem zu Sondierungsgeprächen nach Moskau ein, während Kiew weiterhin Ziel russischer Angriffe bleibt.