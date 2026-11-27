Tiefpunkt der CDU, Aufstand gegen Merz und Ärger mit Pro Asyl. Jörg Quoos nimmt Sie mit hinter die Kulissen der Hauptstadt.

der Bundeshaushalt 2027 ist mit Hängen und Würgen endlich beschlossen und niemand kann darauf stolz sein. Er ist mit einer Neuverschuldung von 210 Milliarden Euro ein Schuldenhaushalt.

Man hat auf den letzten Metern sogar noch die Stromsteuersenkung reingequetscht, von der niemand weiß, wie sie 2028 weiterfinanziert werden kann. Es ist Finanzpolitik von der Hand in den Mund. Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, sieht im Haushalt einen „Kuhhandel“. Es ist bemerkenswert, wie salopp der Kanzler mit dem Steuergeld umgeht, nachdem er noch im Wahlkampf hohen Schulden den Kampf angesagt hatte.

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Seitdem ist ein historisches Investitionspaket geschnürt worden und für die Aufrüstung der Bundeswehr gilt der Kanzler-Satz: „Whatever it takes.