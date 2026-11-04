Merz fehlt beim Weltklimagipfel in Antalya: Kritik von Neubauer und Greenpeace

Friedrich Merz reist nicht zum Weltklimagipfel in Antalya. Umweltverbände werfen der Bundesregierung einen Tabubruch und fehlenden Klimakurs vor.

Bundeskanzler Friedrich Merz wird nicht an dem Treffen der Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz in der Türkei teilnehmen. Ein Regierungssprecher erklärte in Berlin, dass es dem CDU-Vorsitzenden in der kommenden Woche nicht möglich sei, am Gipfel in Antalya teilzunehmen.

Die Absage sorgt für scharfe Kritik aus der Umweltbewegung. Mehrere Stimmen werten das Fernbleiben als Zeichen für eine zu geringe Priorität der Klimapolitik in Deutschland, und zwar gerade in einem Jahr mit Rekordhitze in Europa.

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Regierungssprecher nennt keine Gründe für Merz-Absage

Der Regierungssprecher in Berlin wollte auf Nachfrage keine genauen Gründe für die Abwesenheit von Friedrich Merz nennen. Er verwies stattdessen darauf, dass es immer verschiedene Interessen und verschiedene Terminlagen gebe.

Die Konferenz in Antalya dauert zwei Wochen und beginnt am Montag. Dort beraten fast 200 Staaten darüber, wie die Erderhitzung eingedämmt und armen Staaten geholfen werden kann. Erwartet werden Zehntausende Diplomaten, Medienvertreter und Lobbyisten.

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Mit der Entscheidung, nicht persönlich anzureisen, bleibt der Bundeskanzler einem Gipfel fern, an dem die Regierungschefs der Welt über zentrale Fragen des Klimaschutzes verhandeln. Die Bundesregierung wurde deshalb von Kritikern aufgefordert, die Gründe für ihre Haltung offener zu erläutern.

Neubauer und Greenpeace kritisieren fehlende Führung

Luisa Neubauer von Fridays for Future bezeichnete das Fernbleiben von Friedrich Merz als absoluten Tabubruch. Sie sagte, dass dies gerade in einem Jahr mit Rekordhitze und zahlreichen anderen Klimakatastrophen in Europa besonders schwer wiege.

Neubauer warf der Bundesregierung vor, auf dem internationalen diplomatischen Parkett einen verschlafenen Eindruck zu machen. Nach ihrer Einschätzung sendet die Abwesenheit des Kanzlers ein Signal, das über den Gipfel hinaus Wirkung entfaltet.

Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, bemängelte, dass es hierzulande bislang kaum eine politische Reaktion auf die Lage gebe. Er bezeichnete diesen Umstand als unfassbar.

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Angesichts der Dramatik forderte Martin Kaiser, dass Friedrich Merz persönlich auf der UN-Konferenz eine Zeitenwende in der deutschen Klimapolitik ankündigen müsse. Nach seiner Darstellung ist die deutsche Klimapolitik derzeit nicht auf Kurs. Das Fernbleiben des Kanzlers nannte er eine Blamage für Deutschland.

Expertenrat sieht Klimaziele 2030 und 2040 verfehlt

Deutschland verfehlt nach Stand jetzt seine Klimaschutzziele sowohl für 2030 als auch für 2040. Diese Einschätzung wurde vom unabhängigen Expertenrat für Klimafragen bescheinigt.

Die Kritik aus den Umweltverbänden stützt sich auf diese Bewertung des Expertenrats. Greenpeace und Fridays for Future verlangen daher, dass die Bundesregierung auf internationalen Bühnen mit konkreten Zusagen auftritt, statt sich auf Verweise zu Terminen und Interessenlagen zurückzuziehen.