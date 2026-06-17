Merz fordert Mäßigung im Nahostkonflikt und betont Stabilität des Libanon

Bundeskanzler Merz ruft nach dem G7‑Gipfel zu Zurückhaltung auf, unterstützt Israels Sicherheitsinteresse, warnt jedoch vor einer Destabilisierung des Libanon. Parallel dazu werden wichtige Schritte zur Wiederöffnung der Straße von Hormus nach Iran‑USA‑Verhandlungen angekündigt, während die Gewalt im Südlibanon weiter eskaliert.

Auf dem G7-Gipfel in Évian appellierte Bundeskanzler Friedrich Merz an die Beteiligten, die Eskalation im Nahen Osten zu begrenzen. Er betonte, dass Deutschland das Sicherheitsinteresse Israel nachvollziehen könne, doch dies dürfe nicht dazu führen, dass der Libanon als Nachbarstaat destabilisiert werde.

Merz erklärte, dass Israel nicht zum Treiber des Konflikts werden dürfe, sondern aktiv zur Beendigung der Gewalt beitragen müsse. Der Vorsitzende der CDU wies darauf hin, dass keine konkreten Befürchtungen bestünden, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wolle das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran verhindern. Gleichzeitig äußerte er Zuversicht, dass die von Präsident Donald Trump angekündigten Maßnahmen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus die weltweiten Energieversorgung stabilisieren werden.

Laut den vorliegenden Informationen soll die Meerenge innerhalb der nächsten Tage vollständig freigegeben werden, und zwar ohne Gebühren. Dieser Schritt folge den jüngsten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, in denen ein Memorandum veröffentlicht wurde, das den Schiffsverkehr im Persischen Golf und im Golf von Oman innerhalb von dreißig Tagen wieder auf das Vorkriegsniveau heben soll.

Die USA haben zugesagt, Ausnahmen für petrochemische Produkte, damit verbundene Dienstleistungen, Bankgeschäfte sowie Versicherungen zu gewähren, solange die Sanktionen gegen den Iran noch nicht vollständig aufgehoben sind. Parallel zu den diplomatischen Entwicklungen verschärfte sich die Lage im Libanon. Nach einem israelischen Luftangriff im Gebiet der Stadt Nabatija kamen nach Angaben der libanesischen Staatagentur NNA mindestens vier Menschen ums Leben, weitere Berichte sprechen von sechs Toten.

In der Küstenstadt Tyrus kam es am darauffolgenden Tag zu weiteren Drohnenangriffen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Laut Sicherheitskreisen rückten israelische Panzer und weitere Militärfahrzeuge in der Nähe der Stadt Bint Dschubail vor, wobei NNA von zwei Panzern, einem Bulldozer und mehreren Militärfahrzeugen berichtete. Die israelische Armee bestätigte, dass Ziele der Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon angegriffen worden seien.

Auch die Hisbollah setzte ihre Gegenangriffe fort und schoss laut dem von ihr kontrollierten Sender Al Manar mehr als zehn Raketen auf israelische Truppen. Im Rahmen der Iran‑USA‑Verhandlungen betonte Teheran erneut, dass es keine Absicht habe, Atomwaffen zu produzieren. Der Iran werde den Status quo seines Atomprogramms beibehalten, während die USA sich verpflichteten, keine neuen Sanktionen zu verhängen und ihre militärische Präsenz in der Region nicht zu verstärken.

Die beiden Seiten vereinbarten, dass sämtliche nuklearbezogene Fragen in einem endgültigen Abkommen geregelt werden, das innerhalb von sechzig Tagen ausgehandelt und durch eine bindende Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen bestätigt werden soll. Zusätzlich soll ein finanzielles Paket von mindestens dreihundert Milliarden US‑Dollar bereitgestellt werden, um die Umsetzung des Abkommens zu sichern. Trotz dieser Fortschritte bleibt die Lage im Libanon angespannt, und die internationalen Beobachter fordern ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten, um eine weitere Destabilisierung der Region zu verhindern





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