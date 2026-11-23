Bundeskanzler Merz verlangt Sicherheitsgarantien nach Nato-Standard für die Ukraine. Parallel plant die EU Sanktionen und Russland baut Infrastruktur für Kaliningrad.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Gespräch mit Nato -Generalsekretär Mark Rutte in Berlin konkrete Forderungen zur Unterstützung der Ukraine formuliert. Er verlangt für einen möglichen Waffenstillstand Sicherheitsgarantien, die denen für Nato -Mitglieder entsprechen. Diese Forderung zielt darauf ab, ähnliche Schutzmechanismen wie den Beistandsfall nach Artikel Fünf des Nato -Vertrags zu etablieren, was einem potenziellen Nato -Beitritt der Ukraine in der Praxis sehr nahekommt.

Sicherheitsgarantien nach Artikel Fünf Standard

Merz betonte bei dem Treffen, dass die geforderten Garantien direkt an Artikel Fünf des Nato-Vertrags anknüpfen müssen. Dieser besagt rechtlich verbindlich, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle Bündnispartner gilt. Damit wären die Partner verpflichtet, dem angegriffenen Staat militärischen und politischen Beistand zu leisten. Mark Rutte bestätigte die bestehende Position der Nato, die Ukraine eines Tages in das Bündnis aufzunehmen. Friedrich Merz stufte die aktuelle Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, jetzt über einen Beitritt zu sprechen, als sachlogisch und konstruktiv ein.

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EU-Kommission plant Sport-Sanktionen gegen Russland

Neben den diplomatischen Spannungen um die Ukraine-Strategie greift die Europäische Union den Druck gegen Russland im Sportbereich weiter aus. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das nächste Sanktionspaket gegen den Angriffskrieg vorgelegt, das explizit den Sport betrifft. Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, dass russische Mannschaften und Einzelsportler in der EU künftig nicht mehr unter der russischen Flagge antreten dürfen. Dies soll als Teil der umfassenderen Maßnahmen zur Isolierung Russlands vom internationalen Sportleben dienen.

Russland investiert in Eisenbahnfähren für Kaliningrad

Gleichzeitig reagiert die russische Führung auf die geopolitische Isolation durch den Bau neuer Infrastruktur. Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin teilte mit, dass zwei riesige, auf Eisenbahnzüge spezialisierte Fähren den Versorgungskorridor für die Ostsee-Exklave Kaliningrad sichern sollen. Für dieses Projekt sind knapp 47 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 527 Millionen Euro, aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds bereitgestellt. Mischustin rechtfertigte die Ausgaben mit der besonderen geografischen Lage und nannte unrechtmäßige Handlungen bestimmter Staaten verantwortlich, die Lieferketten stören.

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Gefährliche Luftraumverletzung in Polen bleibt ungeklärt

Die Spannungen zwischen der Nato und Russland eskalierten weiter durch den Absturz russischer Raketen in polnisches Staatsgebiet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte auf der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin, dass der genaue Hintergrund noch nicht vollständig geklärt ist. Mindestens drei Flugkörper waren in der Nacht auf Freitag in den polnischen Luftraum eingedrungen, darunter wahrscheinlich eine düsengetriebene Drohne und ein Marschflugkörper. Rutte betonte, dass es sich um einen gefährlichen Vorfall handele, während Polens Ministerpräsident Donald Tusk von einer gezielten Provokation ausging.

Russische Drohnenangriffe treffen Infrastruktur der Ukraine

Die militärischen Auseinandersetzungen verursachen weiterhin schwere Schäden an der ukrainischen Infrastruktur. Dashcam-Aufnahmen zeigten einen direkten Treffer eines Geschosses während eines großflächigen russischen Angriffs auf die westukrainische Stadt Lwiw. Trotz der Entfernung zur Frontlinie ist Lwiw ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgung und Produktion. Im ostukrainischen Bundesland Dnipropetrowsk waren nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur mehr als 350.000 Verbraucher stromlos, wie der Versorger DTEK mitteilte. Russland hatte in den zwei Tagen zuvor vier Kraftwerksanlagen beschossen und dabei Technik zerstört.