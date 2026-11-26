Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt deutsche Interessen im zweitägigen Sondergipfel. Einigung über Haushalt 2028 bis 2034 ist schwer erreichbar.

Bundeskanzler Friedrich Merz steht ab heute mit der deutschen Position im Zentrum des heftigsten Konflikts um die künftige Finanzierung der Europäischen Union. Bei einem zweitägigen Sondergipfel in Brüssel versuchen die Staats- und Regierungschefs, die seit Jahren gespaltene Union auf einen gemeinsamen Kurs für den Zeitraum von 2028 bis 2034 zu bringen. Die Verhandlungen starten mit erheblichen Distanzen zwischen den Lagern, was eine schnelle Einigung unwahrscheinlich macht. Merz muss dabei die nationalen Interessen Deutschlands auf mehreren Ebenen gleichzeitig vertreten, während er politisch in einer schwächeren Position als die Gegner agiert.

Strategische Aufstellung und Kostenfrage

Friedrich Merz hat sich klar auf die Seite der Sparseite geschlagen und führt dort das deutsche Lager an. Diese Entscheidung resultiert nicht aus grundsätzlicher Geizigkeit, sondern aus der notwendigen Erkenntnis, dass der deutsche Staatshaushalt keine weiteren großzügigen Ausgaben mehr verkraften kann. Als natürliche Verbündete gelten ihm die Nettozahlerstaaten, zu denen die Niederlande, Österreich und die skandinavischen Nordländer zählen. Das primäre Schlachtfeld betrifft die Gesamthöhe des EU-Budgets, das aktuell heftig umkämpft ist.

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Der EU-Ratspräsident António Costa hat bereits einen Kompromissvorschlag in die Runde eingebracht, der ein Volumen von 1,78 Billionen Euro über sieben Jahre vorsieht. Dieser Wert stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem ursprünglichen Antrag dar, der bei knapp 2 Billionen Euro lag. Merz betonte in seiner Ansprache jedoch, dass dies noch keine verhandelbare Grundlage sei und die Debatte erst ganz am Anfang stehe. Die Distanz zwischen den Positionen bleibt daher extrem groß und eine Einigung erscheint in naher Zukunft kaum greifbar.

Reaktionen der Europäischen Union

Die Ablehnung der Kompromissvorschläge kommt aus mehreren Richtungen und mit unterschiedlicher Schärfe. Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, drückte sich in ihrem Auftaktstatement extrem deutlich aus und warnte davor, man befinde sich noch Lichtjahre von einer gemeinsamen Lösung entfernt. Für die Allianz der Sparsamen gibt es weiterhin enormes Einsparpotential. Besonders Österreichs Europaministerin Claudia Bauer sieht in dem Plan für höhere Verwaltungsausgaben in Höhe von 24 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent entspricht, einen unverdienten Affront gegen die Steuerzahler.

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Im Gegensatz dazu positioniert sich die Gruppe der Kohäsionsfreunde vehement für höhere Transfers. Diese Länder fordern deutlich mehr Mittel für die Regionalpolitik und die Agrarsubventionen. Ratspräsident António Costa unterstützt diese Sichtweise durch mathematische Konstrukte in seinem Papier. Er ist der ehemalige Premier Portugals und zeigt durch seine Rechentricks eindeutig, dass er nicht auf der Seite der Sparpolitik steht. Dies führt zu einer Polarisierung, die die Verhandlungen erschwert und Kompromissbereitschaft oft zunichtemacht.

Ukraine-Hilfen und Digitalsteuer-Debatte

Zusätzlich zum Haushaltsthema gibt es Konflikte um die Finanzierung militärischer und humanitärer Hilfe für die Ukraine. Merz knüpft seine Zustimmung zum Gesamthaushalt an die strikte Bedingung, dass alle Mitgliedsländer endlich ihren finanziellen Beitrag leisten müssen. Er signalisierte dabei Flexibilität, da der Beitrag auch für rein humanitäre Zwecke genutzt werden könnte. Diese Strategie brachte Bulgarien ins Grübeln, während Ungarn und Tschechien bislang keine Bewegung zeigen.

Die slowakische Regierung reagierte erbost auf den Vorstoß und warf Merz direkt Erpressung vor. Das Thema der Ukraine-Beiträge steht bereits für das heutige Mittagessen auf der offiziellen Tagesordnung. Parallel dazu versucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, eine neue Digitalsteuer durchzusetzen. Diese soll vor allem die großen US-Technologiekonzerne treffen. Irland und andere Staaten sind strikt dagegen, während Deutschland noch keine klare Position bezogen hat.

Schuldenbremse und Beitragsrabatte

Merz hat eine klare rote Linie für die gesamte Verhandlungsstrategie gezogen und ausgeschlossen, dass in der Europäischen Union neue Gemeinschaftsschulden aufgenommen werden dürfen. Der Kanzler signalisierte Offenheit für neue Projekte, lehnte aber jegliche Verschuldung ab. Dies steht im Kontrast zu wiederholten Forderungen Frankreichs und anderer Länder nach mehr gemeinsamer Schuldenaufnahme. Die deutsche Haltung ist hier absolut unerbittlich und wird als nicht verhandelbar dargestellt.

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Historisch gesehen trug Deutschland etwa jeden vierten Euro zu EU-Projekten bei. Merz Berater warnen jedoch davor, dass dieser Anteil künftig auf jeden dritten Euro steigen könnte. Um dies zu verhindern, fordert Berlin die Verlängerung des Beitragsrabatts, wie ihn auch Österreich und die Niederlande aushandelten. Merz erwartet dabei eine Ersparnis von 3 bis 5 Milliarden Euro. Italien und die Mehrheit der anderen Länder wollen diese Rabatte jedoch endgültig abschaffen.