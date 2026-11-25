Kanzler Friedrich Merz fordert strikte Kürzungen beim EU-Haushalt bis 2034 und knüpft seine Zustimmung an neue Rabatte und Ukraine-Hilfe. Konflikte mit Partnern vorprogrammiert.

Kanzler Friedrich Merz setzt bei den anstehenden Verhandlungen zum neuen EU-Haushalt auf einen unversöhnlichen Kurs und fordert massive Einsparungen. Während er in Deutschland mit Rekordausgaben für Verteidigung und Infrastruktur aufwartet, lehnt er in Brüssel das ursprüngliche Zwei-Billionen-Euro-Modell der EU-Kommission kategorisch ab. Merz argumentiert, dass die finanziellen Spielräume im Inland bereits erschöpft seien und ein weiter Ausbau der Ausgaben auf Kosten der Mitgliedsstaaten nicht vertretbar sei.

Deutsche Schuldenlast und Haushaltsrealität 2027

Die Zahlen für den Bundeshaushalt 2027 in Deutschland legen eine expansive Finanzpolitik nahe, die im Widerspruch zu den Forderungen in Brüssel stehen könnte. Der geplante Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von 561 Milliarden Euro vor, was einer Steigerung von gut 36 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr 2026 entspricht und einen Allzeit-Rekord darstellt. Ein erheblicher Teil dieser Summe wird durch neue Kredite finanziert, wobei allein im Kernhaushalt 123 Milliarden Euro an Neudarlehen aufgenommen werden sollen.

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Zusätzlich belasten die Sondervermögen für Infrastruktur und die Bundeswehr die Bilanz weiter. Insgesamt summiert sich die Neuverschuldung des Bundes auf 210 Milliarden Euro. Bezogen auf die 83,5 Millionen Einwohner in Deutschland bedeutet dies eine Neuverschuldung von mehr als 2500 Euro pro Kopf. Diese hohe Verschuldungsrate dient Merz als zentrale Rechtfertigung für seine harte Linie in den internationalen Finanzgesprächen.

Konfrontation mit dem EU-Kommissionsvorschlag

Bei den Staats- und Regierungschefs, die heute ab 10 Uhr und morgen über den EU-Haushalt bis 2034 verhandeln, stößt der deutsche Ansatz auf Widerstand. Die EU-Kommission hatte ursprünglich ein Volumen von zwei Billionen Euro vorgeschlagen, was für Merz völlig inakzeptabel ist, da die benötigten Mittel schlicht und ergreifend nicht verfügbar seien. EU-Ratspräsident António Costa hat den Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen inzwischen zurückgezogen.

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Costa legte einen neuen Kompromiss vor, der rund 204 Milliarden Euro weniger vorsieht als das ursprüngliche Modell. Dennoch reicht diese Reduzierung dem deutschen Kanzler nicht aus. Merz weist darauf hin, dass wenn die Mitgliedstaaten im Inland vielfältige Abstriche hinnehmen müssten, die EU ihren Etat nicht gleichzeitig massiv ausweiten könne. Aus Regierungskreisen wird zudem betont, dass der deutsche Nettozahleranteil zurzeit zu hoch sei.

Zwei Bedingungen für deutsche Zustimmung

Für eine Zustimmung zu einem erweiterten Haushalt stellt Merz gleich zwei klare Bedingungen, die den diplomatischen Druck auf andere Mitgliedstaaten erhöhen. Zum einen fordert er die Beteiligung aller 27 EU-Staaten an der Unterstützung der Ukraine, wobei skeptische Nationen eventuell auf zivile Hilfsprojekte beschränkt werden könnten. Zum anderen verlangt der Kanzler einen neuerlichen Beitragsrabatt für Deutschland, eine Forderung, die vor allem von Ländern wie Italien abgelehnt wird.

Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden, bleibt im deutschen Verständnis nur die Aufnahme neuer Schulden oder die Einführung neuer Einnahmequellen wie Digitalsteuern übrig. Merz sieht dabei ein Paradoxon: Im Inland wird er für zu wenig Sparen kritisiert, während er in Brüssel den Vorwurf erhält, zukunftsorientierte Projekte in den Bereichen Forschung und Wettbewerbsfähigkeit durch zu striktes Sparen zu beschädigen.

Gegnerische Positionen und Ausblick

Ein starker Gegner des Spar-Kurses ist der CSU-Vize und Chef der Konservativen im EU-Parlament, Manfred Weber. Er argumentiert, dass selbst Deutschland und Frankreich den Herausforderungen durch Trump, Xi und Putin nicht allein trotzen könnten, sondern nur gemeinsam als Europäer. Dafür sei ein starkes und souveränes Europa bis 2034 notwendig, das durch gemeinsame Investitionen in Verteidigung, künstliche Intelligenz und Grenzschutz gestärkt wird.

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Weber betont, dass dies durch ständiges Kürzen nicht erreicht werden könne, sondern durch effizientes Investieren, das einen europäischen Mehrwert schaffe, von dem Deutschland enorm profitiere. Dennoch ist Zoff bei diesem Sondergipfel vorprogrammiert. Aus Kreisen der Bundesregierung wird geschätzt, dass die Positionen für eine Einigung noch viel zu weit auseinander liegen, was die Unsicherheit für den europäischen Finanzrahmen bis 2034 weiter erhöht.