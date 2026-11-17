Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil sind uneinig über die Verwendung von Steuermitteln. Merz will die Stromsteuer senken, während die Union die kalte Progression ausgleichen möchte.

Ein tiefgreifender Konflikt in der Bundesregierung droht die Haushaltsdebatten zu bestimmen, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz erneut eine Senkung der Stromsteuer angekündigt hat. Diese Ankündigung steht im direkten Widerspruch zu den Zielen der Unionsfraktion, die den Ausgleich der kalten Progression priorisiert. Die verfügbaren finanziellen Mittel reichen für beide Projekte nicht aus, was die Koalition vor eine schwere Zerreißprobe stellt und die Glaubwürdigkeit der Regierung infrage stellt.

Konflikt um 5 Milliarden Euro Finanzierung

Der Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind in den aktuellen Fragen zur Entlastung der Bürger und Unternehmen fundamental nicht einig. Merz setzt auf eine direkte Stromsteuerreduzierung, um den Binnenkonsum anzukurbeln und die Wirtschaft zu stärken. Klingbeil und die Union sehen darin ein fehlgeleitetes Instrument, das kaum soziale Gerechtigkeit bringt, während sie stattdessen eine faire Anpassung der Steuertarife an die Inflation fordern. Diese Differenzen zeigen auf, dass die gemeinsame Basis der Koalition brüchig ist.

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Ungleiche Verteilung fossiler Subventionen

Die Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Steuergelder wird durch die Bilanz der laufenden Ausgaben geschärft. Schwarz-Rot hat dieses Jahr mehr als genug Geld für fossile Subventionen verbrannt. Insgesamt 4,1 Milliarden Euro für zwei Tankrabatte sind Teil der bitteren Bilanz der letzten Regierungsjahre. Hinzu kommen 350 Millionen Euro für die Senkung der Steuer auf Flugtickets. Von den laufenden fossilen Subventionen wie beispielsweise dem Dieselprivileg (rund acht Milliarden Euro jedes Jahr!) ganz abgesehen.

Die Regierung muss endlich zeigen, dass sie klimaschützendes Verhalten mehr belohnt als das Festklammern an Technologien von gestern. Derzeitige Maßnahmen unterstützen oft vermeintlich grüne Alternativen nur unzureichend, während alte Strukturen massiv subventioniert werden. Dies widerspricht den langfristigen Zielen einer nachhaltigen Energiepolitik und schwächt die Position Deutschlands im globalen Wettbewerb.

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Wenige Euro pro Monat und geringe Lenkung

Bei der Umsetzung der Stromsteuersenkung spart jeder Bürger im Schnitt nur wenige Euro pro Monat. Derartige geringe Summen nützen nicht einmal den finanziell besonders Schwachen wirklich, da diese verhältnismäßig wenig von der Senkung profitieren. Denn nicht sie sind es, die dann ihr neues E-Auto, die Wärmepumpe und den Rasenmäherroboter günstiger betreiben können. Die angebliche Lenkungswirkung dürfte angesichts so niedriger Effekte verpuffen.

Die Entlastungsbeträge, die für die Stromsteuersenkung im Raum stehen, wirken gering, doch die Logik der Regierung unterschlägt die langfristige Lenkungswirkung. Wer durch sie motiviert wird, auf Elektrifizierung zu setzen, etwa künftig Strom statt Diesel zu tanken, kann schnell sehr viel mehr Geld sparen. Das rechnet sich auf lange Sicht nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den Staat.

Kosten und soziale Gerechtigkeit im Fokus

Es soll den Staat, also letztlich die Steuerzahler, stolze fünf Milliarden Euro kosten, von denen unklar ist, woher sie konkret kommen sollen. Umgekehrt liegt der Kanzlerpartei näher, die kalte Progression auszugleichen. Denn die ist tatsächlich ungerecht und bestraft engagierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die ihren Angestellten einen Ausgleich bieten wollen. Wer mehr Geld bekommt, verliert durch Inflation und höhere Einkommensteuertarife unterm Strich Kaufkraft.

Molz will angeblich die Wirtschaft und damit auch den Binnenkonsum ankurbeln. Wie soll das funktionieren, wenn Leistungsträger unverhältnismäßig belastet werden? Und nun soll Geld für eine sinnfreie Steuersenkung da sein, für Gerechtigkeit im Steuersystem aber nicht? Beim Strom will man, wie gesagt, noch fünf Milliarden auftun. Die vier Milliarden, die sich Bund und Länder teilen müssten, sollen zum Ausgleich der kalten Progression aber nicht verfügbar sein? Das ist nicht nachvollziehbar.

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Auswirkungen auf den Clean-Tech-Standort

Wenn Deutschland unabhängiger von fossilen Importen wird, verlieren die Diktatoren und Kriegstreiber dieser Welt ihr wichtigstes Erpressungspotenzial. Statt jedes Jahr Milliarden an Ölmultis zu überweisen, könnte dieses Geld in heimische Wertschöpfung fließen. Noch ist es nicht zu spät, Deutschland zu einem führenden Clean-Tech-Standort zu machen. Doch dafür braucht es jetzt Entschlossenheit und die richtigen Impulse.

Die gut fünf Milliarden Euro, die die Stromsteuersenkung kostet, sind wenig Geld im Vergleich zu dem, was ein grüner Transformationsschub bewirken könnte. Dieses Ziel sollte für die Regierung endlich die Priorität bekommen, die es verdient. Da versucht der Kanzler also endlich mal, sich durchzusetzen. Und dann ausgerechnet mit einem Vorhaben, das nicht nur die Koalition explodieren lassen kann. Es handelt sich auch um eines der unsinnigsten Vorhaben, die in diesen Haushaltswochen diskutiert wurden.