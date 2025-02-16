Merz gewinnt RTL-Wahl-Quadrell - Habeck überraschend gut

Friedrich Merz setzte sich im RTL/ntv Wahl-Quadrell als Sieger durch. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass die meisten Zuschauer Merz als besten Kandidaten einstufen. Die anderen Kandidaten, Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel, schnitten deutlich schlechter ab.

Ruth Moschner, RTL 'nin bir Forsa anketesinden sonra Merz 'in bu kadar iyi bir şekilde karşılanması konusunda şaşkınlığını açıkladı. 'Mesela Merz 'i Trump ile bir diyalogda hayal ediyorum.' Bu durumun kendisini bazen zorlaştırabileceğini söyledi. Çünkü: Bundestag'da bile 'içeride küçük bir öfke patlaması' olabileceğini fark etmişlerdi. Moschner şöyle dedi: 'Bunu bir devlet adamı için uygun bulmuyorum.' Panagiota farklı düşünüyor: 'Çizgileri olan' bir politikacı kötü değil.

Merz, ülkeyi dışarıda kesinlikle iyi temsil edebilir. Programın bir veya iki izleyicisi şaşkınlık içinde kalmış olabilir, çünkü sunucu Jauch, tarihe geçen bir vergi beyanı bira kartını yanlışlıkla düşürdü. Jauch, ntv'de yayınlanan programın ardından 'Müzesindeki arkadaşım müsamahalıydı,' dedi. Bira kartı şimdi güvenli ve taze bir pils'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya değildi. Jauch ayrıca, adaylar arasında gösterilen adil davranıştan da bahsetti. Friedrich Merz, RTL/ntv seçim tartışmasının galibi oldu. RTL ve ntv'nin talebiyle Forsa tarafından yapılan bir izleyici anketine göre bu sonuca ulaştık. 'Toplamda kim en iyi mücadeleyi verdi?' sorusuna 32% Friedrich Merz, 25% Olaf Scholz ve her ikisi de 18% Robert Habeck ve Alice Weidel dedi. Hiçbir aday için %7'si oy kullandı. 'Hangi ülkeye liderlik etmekte en güvenilir?' sorusuna verilen cevaplar daha net bir şekilde ortaya çıktı. Burada %42 Friedrich Merz'e, %19 Olaf Scholz'a ve %16 Alice Weidel'e ve sadece %13 Robert Habeck'e oy verdi. 'En yetkin kim?' sorusuna verilen cevaplar da benzer bir şekildeydi. Burada %38 ile yine Friedrich Merz, %25 ile Olaf Scholz ve her ikisi de %16 ile Robert Habeck ve Alice Weidel öne çıktı. RTL'de Nikloaus Blome ve Frauke Ludowig akşamın galibini sorguluyorlar. 'Let's Dance' jürisi Joachim Llambi, Friedrich Merz'i 'çok güçlü' buldu. Devlet adamı gibi geldiğini söyledi. Oyuncu Ruth Moschner, Robert Habeck'i 'beklenmedik derecede iyi' buldu ve özellikle Alice Weidel'i eleştirdi. Sunucudan sonra anlamlandırma süreci başladı. SPD Başkanı Lars Klingbeil, sendikalıların muhalif adayının performansından tam olarak memnun kalmadı. Bu fırsatı, AfD'nin Bundestag'daki oylamasından sonra özür dilemek için kullanmadığını ntv'de yayınlanan programda söyledi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, beklenen şekilde, SPD ve Yeşiller'in insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığını söyledi. Tartışma göstermiştir ki, Birlik, AfD ile birlikte çalışmayacaktır. Programın sonunda, adaylar ve sunucular Pinar Atalay ve Günther Jauch elleri sıktı. Merz hariç: Jauch elini uzattığında onu da sıkmak için, Merz bunun yerine bir yumruk yaptı. Jauch bu hareketle yanıtladı ve Merz'e bir yumruk selamı yaptı. Merz'in bu veda biçimini neden tercih ettiğini bilmiyoruz. Habeck ve Jauch dirseği selamıyla karar verdiler. +++ 22:21 Herkes tekrar bir şans daha - sonra zaman bitti +++ Scholz, Avrupa'nın güvenliğini ve adil bir sosyal sistemin önemini vurguladı. Bunun için yeterli finans kaynağına ihtiyacı olduğunu söyledi. Weidel, yasadışı göçü durdurmayı, enerji fiyatlarını düşürmeyi ve teknolojiye açık olmayı (yani nükleer enerjiyi ve kömür enerjisini) hedefliyor. Habeck, durumun ciddi olduğunu ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sorunların çözülmesi gerektiği ve tüm çocukların aynı fırsatlara sahip olması gerektiği vurgusu yapıldı. Merz, kendisini önemsediği konuları tekrarladı: Düzensiz göçün durdurulması ve daha iyi bir ekonomik politikaya yönelimin. Merz, kimle koalisyon kuracağı sorulduğunda, programın, Birlik'in AfD ile işbirliği yapmayacağına dair nedenlerini açıkça gösterdiğini söyledi. 'Diğerlerini ise seçmenler belirler,' dedi Merz. Weidel buna müdahale etti: 'Biliriz,' Birlik, seçim vaatlerini yerine getiremeyecek, 'sol politikaya sıkışmış' kalacağına dair. Bir 'Kim Olacak Milyoner?' turu Jauch ile: Adaylar, kamu çalışanlarının yasal emeklilik çağına kadar çalıştıkları oranı tahmin etmeye zorlandı. Habeck 60% 'şöyle tahmin ediyor.' Merz, 'En fazla 40%' diyerek alay etti. Doğru tahmin, Scholz tarafından: %20. Jauch: 'O zaman bir tur daha ilerlerdin.' Scholz, şakacı bir şekilde cevap verdi: 'Bu tam planım.' izleyiciler arasında alkışlandı. Scholz'a bir puan! Weidel, Almanya'da konutların neden yeterince olmadığı konusunda bir açıklama yapmak istiyordu. 'Tahmin ediyorum,' dedi Jauch: 'Göç?' Weidel, hayır dedi, inşaatın Almanya'da çok pahalı olduğunu, vergilerin ve harcamaların çok yüksek olduğunu ve bu yüzden Almanya'da mülkiyet oranının düşük olduğunu söyledi. Merz, İsviçre'de mülkiyet oranının daha düşük olduğunu ekledi. Jauch: 'Birçok insan hala anlamıyor neden Weidel İsviçre'de ve Almanya'da ikamet ediyor?' Başta Weidel'in ana ikametgahı Almanya'da, bu da eşinin ve çocuklarının olduğu yer olarak belirtilmişti





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