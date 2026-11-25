Kanzler Merz bekennt in der Generaldebatte, dass der geplante Haushalt unter großen Diskussionen entstanden ist. Allerdings würde er die Sorgen vieler Menschen berücksichtigen und sei für den Moment vertretbar. Das sieht AfD-Chef Chrupalla anders. Er beklagt eine 'reine Schuldenorgie'.

Kanzler Merz bekennt in der Generaldebatte, dass der geplante Haushalt unter großen Diskussionen entstanden ist. Allerdings würde er die Sorgen vieler Menschen berücksichtigen und sei für den Moment vertretbar.

Das sieht AfD-Chef Chrupalla anders. Er beklagt eine "reine Schuldenorgie". Kanzler Friedrich Merz hat um Verständnis für das Ringen seiner schwarz-roten Koalition um den Haushalt für das kommende Jahr geworben.

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"Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient", räumte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag ein. Merz fügte hinzu: "Der Erfolg in der Demokratie ist selten ein gut bestandener Beautycontest.

" Zugleich betonte er: Das Ergebnis "ist vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden". Demokratische Entscheidungsprozesse fänden "eben einmal auf offener Bühne statt. Das macht unsere Demokratie aus", sagte der Kanzler. Das Haushaltsgesetz "berücksichtigt die Sorgen, die viele Menschen in unserem Land und auch in ganz unterschiedliche Richtungen haben", ergänzte er und räumte ein: "Der Haushalt beantwortet aber eben noch nicht alle finanzpolitischen Fragen, die sich uns für die kommenden Jahre stellen.

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"Das Budget für 2027 ist mit 560 Milliarden Euro so groß ist wie nie zuvor. Der Haushalt ist diesmal aber auch besonders umstritten und musste nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss noch einmal nachverhandelt werden, weil Merz auf die Einarbeitung der Stromsteuersenkung für alle bestand. Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag beschlossen werden. Wesentliche Triebfedern für eine positive Entwicklung sind aus Sicht der Bundesregierung die geplanten Reformen - etwa in der Rente.

Merz will dabei mehr Tempo machen. Der CDU-Chef sagte, mit Anreizen für längeres Arbeiten im Alter, durch eine Korrektur bei der abschlagsfreien Frühverrentung und die Nutzung des Kapitalmarkts werde das Rentenniveau mittelfristig steigen und die Beiträge könnten sinken. Dafür müssten "in sehr naher Zukunft" die richtigen Entscheidungen getroffen werden.

"Die Vorschläge dazu, alle Vorschläge dazu, meine Damen und Herrn, liegen auf dem Tisch. " In der Bundesregierung laufen derzeit Verhandlungen dazu. Merz hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle. Einen genauen Termin nannte er im Bundestag aber nicht.

Umstritten ist vor allem die Abschaffung der vorzeitigen Rente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren. AfD-Chef Tino Chrupalla hatte zuvor mit scharfen Angriffen auf Bundeskanzler Friedrich Merz die Generaldebatte im Bundestag eröffnet. Traditionell macht die größte Oppositionsfraktion den Auftakt in der Aussprache zum Haushalt des Bundeskanzleramts.

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"Sie werden nach Ihrer ersten und letzten Amtszeit als Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands in die Geschichtsbücher eingehen", sagte Chrupalla. Er warf Merz "politisches Versagen" vor. Industrie und Wirtschaft gingen es schlecht. Der Haushalt sei eine "reine Schuldenorgie".

Chrupalla kritisierte erneut die deutschen Ukraine-Hilfen und rechnete diese gegen die Situation in Deutschland auf.

"Wessen Kanzler sind sie eigentlich? " Er wiederholte seinen bereits in einer vergangenen Bundestagsdebatte gemachten persönlichen Vorwurf, Merz kenne und möge Menschen nicht.