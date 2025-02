Merz im „Economist“ : Klarer Kurs für Deutschland

Friedrich Merz hat im Interview mit dem britischen Wirtschaftsmagazin „Economist“ seine politischen Ziele erläutert. Er spricht über die Ukraine, die Wirtschaft und den Umgang mit der AfD. Merz betont, wie wichtig Veränderungen im deutschen Sozialsystem und der Bürokratie sind, und spricht sich für neue Gaskraftwerke und Atomreaktoren aus.

Friedrich Merz hat im Interview mit dem britischen Wirtschaft smagazin „Economist“ seine politischen Ziele erläutert. Er spricht über die Ukraine , die Wirtschaft und den Umgang mit der AfD. In dem Gespräch zeigt sich Merz selbstbewusst und entspannt. Der britische Journalist zieht Parallelen zu Gerhard Schröder und dessen klaren Ansagen. Merz sagt, Deutschland müsse die Migration und die Wirtschaft in den Griff bekommen.

Er betont, wie wichtig Veränderungen im deutschen Sozialsystem und der Bürokratie sind, und spricht sich für neue Gaskraftwerke und Atomreaktoren aus. Mit der AfD zum Kanzler? Jetzt rechnet Merz mit einem krassen Scholz-Vorwurf ab. Genau diesen Vorwurf machte Olaf Scholz Friedrich Merz im TV-Duell am Sonntag. Jetzt widerspricht Merz vehement und nennt Scholz' Aussage „völlig abwegig“. „Politik gegen das eigene Volk“: Das sagen die Parteien zum Knallhart-Vorwurf der Bürger. FOCUS-online-Reporter reisen durch Deutschland und erkunden die aktuelle Stimmung. Dabei notieren sie Sorgen der Menschen und tragen sie an die Politik weiter. Hier lesen Sie, was SPD, FDP, Grüne, CDU/CSU, AfD, BSW und Linkspartei Ihnen zu sagen haben. Claus-Dieter (85) befürchtet: „Meine Söhne werden nicht so üppig leben wie ich“. Als pensionierter Lehrer kommt Claus-Dieter H. aus Bremen gut über die Runden. Denn er lebt bescheiden und ist finanziell abgesichert. Um seine Kinder und zukünftige Generationen macht sich der 85-Jährige Sorgen. Sie werden es schwer haben. Das Rentensystem sei marode. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Informationen des Nachrichtenmagazins FOCUS einen rassistischen Aussetzer geleistet. Auf einem privaten Empfang in Berlin, auf dem auch FOCUS-Chefredakteur Georg Meck zu Gast war, hat er den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo als „Hofnarr“ der Union beleidigt. US-Präsident Donald Trump hat mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vereinbart. Deutsche Staffel holt in erstem Wettbewerb sensationell Bronze. Die Biathlon-WM ist eröffnet. Deutschland sichert sich gleich im ersten Mixed-Staffelrennen bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille. Alle Wettbewerbe im schweizerischen Lenzerheide im Liveticker





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Friedrich Merz Ukraine Wirtschaft Afd Gerhard Schröder Olaf Scholz Biathlon-WM Russland-Ukraine-Krieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Merz versucht Befreiungsschlag mit klarer Absage an AfDDer Unionskanzlerkandidat kämpft mit dem Verdacht, es könne nach der Wahl eine schwarz-blaue Zusammenarbeit geben. Am Rande des Parteitags gibt es Proteste. Drinnen gibt Merz ein klares Versprechen.

Weiterlesen »

Scholz warnt vor Merz' Stahl-KursCDU-Chef Merz glaubt nicht an einen schnellen Umstieg auf «grünen Stahl» - und muss dafür knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kräftig einstecken. Was meint der Kanzler?

Weiterlesen »

Eingehende Warnung von Scholz: Heftige Kritik an Merz‘ Stahl-KursBerlin - CDU-Chef Merz glaubt nicht an einen schnellen Umstieg auf 'grünen Stahl' - und muss dafür knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kräftig einstecken. Was meint der Kanzler?

Weiterlesen »

Scholz warnt vor Merz' Stahl-KursCDU-Chef Merz glaubt nicht an einen schnellen Umstieg auf „grünen Stahl“ - und muss dafür knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kräftig einstecken. Was meint der Kanzler?

Weiterlesen »

CDU-Parteitag: Merz verteidigt Kurs in der Migrationsdebatte trotz ProtesteDer CDU-Parteitag vor der Bundestagswahl stand im Zeichen der kontroversen Debatte um die Migrationspolitik. Kanzlerkandidat Friedrich Merz verteidigte sein Vorgehen, trotz Proteste und Kritik an den gemeinsamen Abstimmungen mit der AfD im Bundestag. Die CDU bekräftigte ihren Kurs und betonte, die AfD sei der wichtigste Gegner in diesem Wahlkampf.

Weiterlesen »

Merz' AfD-Kurs: SPD-Juso warnt vor Koalition mit der UnionDer Kurs von Friedrich Merz in der AfD-Frage sorgt für Aufregung in der SPD. Die Jusos warnen vor einer Koalition mit der Union und sehen die Gefahr einer Koalition mit der AfD.

Weiterlesen »