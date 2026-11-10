Merz im Konflikt mit Fico und Babis über Ukraine-Finanzierung

Kanzler Merz sieht sich wegen der Ukraine-Unterstützung vorwurfsvoller Kritik von Robert Fico und Andrej Babis ausgesetzt. Die Slowakei und Tschechien blockieren weitere Milliardenhilfen.

Kanzler Friedrich Merz gerät in einen scharfen diplomatischen Streit mit seinen osteuropäischen Partnern innerhalb der Europäischen Union. Im Zentrum der Kontroverse steht die Finanzierung weiterer Milliardenbeträge für die Ukraine, wobei sich die Regierungen der Slowakei unter Robert Fico und Tschechiens unter Andrej Babis entschieden gegen die Pläne des deutschen Bundeskanzlers stellen. Diese Blockadehaltung gefährdet die einheitliche Unterstützung Kiews und verschärft die internen Spannungen in Brüssel erheblich.

Ficos Vorwürfe der Erpressung

Slowakei-Regierungschef Robert Fico macht Kanzler Friedrich Merz schwere Vorwürfe und spricht diesem sogar Erpressung vor. Fico erklärte am Dienstag in Bratislava, dass er den Forderungen nicht nachgeben werde, da die Slowakei ein souveränes Land mit einer eigenen Meinung sei. Er bezeichnete die Äußerungen des Kanzlers als unanständig und kündigte an, keine weiteren Schenkungen für die Ukraine zu unterstützen. Für ihn ist es nicht akzeptabel, wenn alle Mitgliedstaaten ohne Ausnahme ihren Beitrag leisten müssen.

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Babis lehnt Militärhilfe kategorisch ab

Auch der tschechische Regierungschef Andrej Babis stellt sich klar gegen die Position von Friedrich Merz. Bei einem Besuch in Bratislava äußerte Babis Unverständnis darüber, warum Merz bestimmte Aussagen trifft. Beide Staatsführer lehnen Militähilfen für die Ukraine strikt ab. Während Fico als Freund von Kremlchef Wladimir Putin gilt, zeigt auch Babis eine kritische Haltung gegenüber der aktuellen europäischen Sicherheitspolitik und der direkten finanziellen Beteiligung an dem Krieg.

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Hintergrund des Finanzierungsstreits

Die EU hatte im Dezember 2025 bereits ein Darlehen über 90 Milliarden Euro für die Ukraine für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen. Dennoch schätzen Experten in Brüssel, dass Kiew im kommenden Jahr mindestens 70 Milliarden Euro zusätzlich benötigt. Ein Teil dieser Summe soll durch einen neuen EU-Kredit gedeckt werden, wofür jedoch die einstimmige Zustimmung aller Mitgliedstaaten erforderlich ist. Dies bildet die Grundlage für die aktuelle politische Pattsituation.

Merz fordert vordergründige Behandlung

In einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa hatte Friedrich Merz verlangt, die Ukraine-Finanzierung beim informellen EU-Gipfel am Freitag in Dublin zum vorrangigen Punkt zu machen. Er betonte, dass die Beteiligung aller EU-Länder eine wesentliche Voraussetzung für weitere Fragen mit finanziellen Auswirkungen sei. Am Dienstag legte der Kanzler nochmals nach und forderte, dass die Ukraine-Unterstützung vollständig im europäischen Haushalt abgebildet werden muss.