Bundeskanzler Merz bezeichnete die Nicht-Aufnahme der Ukraine in die Nato im Jahr 2008 als Fehler, was von Chefkorrespondent Ulrich Reitz als Seitenhieb gegen Angela Merkel gewertet wird. Reitz widerspricht Merz historisch und verweist auf die damalige Korruption in der Ukraine sowie auf die drohenden Konsequenzen für die Westpolitik durch das Wahlsystem in Frankreich.

Bundeskanzler Merz sagt, es sei ein Fehler gewesen, die Ukraine 2008 nicht in die Nato aufgenommen zu haben. FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz sieht darin einen Seitenhieb von Merz gegen seine Vorgängerin Angela Merkel.

„Das ist ein populärer Vorwurf, und dass der Bundeskanzler, der derselben Partei angehört, ihn nun seiner Vorgängerin macht, kann man unfein finden. Aber damals haben eigentlich alle, auch die Medien, die eigene Partei sowieso, die Position von Frau Merkel gut verstanden. Die hatte ihre Motive, die sie im Übrigen auch in ihren Memoiren ausgebreitet hat. Und es gab mehrere gute Gründe dafür, weshalb Merkel gegen die Aufnahme der Ukraine in die Nato war.

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“Reitz verweist darauf, dass auch Sicherheitsexperten, etwa Carlo Masala, der Aussage von Friedrich Merz nicht vorbehaltlos zustimmen. Reitz: „Es ist eine Illusion zu glauben, 2008 hätte man sagen können: ‘Okay, wir nehmen die Ukraine in die Nato auf und 2009 wäre sie Mitglied der Nato gewesen. ’ So einfach wäre die Nummer nicht gewesen.

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“„Die ukrainische Bevölkerung war damals, 2008, noch weit davon entfernt, sich absolut pro-westlich zu äußern. Außerdem war damals die Ukraine noch weit davon entfernt, sich auch in ihrer inneren Entwicklung zum Westen hin zu entwickeln. Es war damals ein grandios korrupter Staat. Und wenn Merz nun einfach mal behauptet, das war ein Fehler, dann würde ich mal sagen, das ist historisch nicht zutreffend und in der Nachschau billig, plump, wohlfeil.

“-Politik „Le-Pen-fest“ machen. „Le Pen, die aussichtsreichste Kandidatin für die französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, hat schon gesagt, sie wird in jedem Fall die Ukraine-Hilfe einstellen und sie ist auch gegen eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Das heißt also, die Wahlen im nächsten Jahr in Frankreich sind für den Bundeskanzler und für die Frage der Unterstützung der Ukraine ein Horrorszenario“, sagt Reitz.