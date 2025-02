Merz kritisiert Musks Unterstützung für die AfD scharf

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich in einem Interview mit dem Wall Street Journal zur offenen Unterstützung des Tesla-Chefs Elon Musk für die AfD drastisch geäußert. Merz bezeichnet Musks Engagement als Wahlkampfunterstützung und kritisiert, dass jemand aus dem Ausland sich in einen nationalen Wahlkampf einmischt.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich zur offenen Unterstützung des Tesla -Chefs Elon Musk für die AfD in scharfer Kritik geäußert. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Merz , dass Musk s Unterstützung für die AfD weit über die übliche Unterstützung hinausgehe, die etwa europäische Politik er ihren politischen Verbündeten bisweilen über Grenzen hinweg geben würden. »Es handelt sich um Wahlkampf unterstützung«, sagte Merz .

»Dass jemand von außerhalb Europas auf diese Weise in einen nationalen Wahlkampf eingreift, ist neu«, sagte er. Merz äußerte sich auch zu möglichen Konsequenzen für Musk und seine Firma Tesla, die im brandenburgischen Grünheide eine Gigafactory betreibt. Konkret wurde er allerdings nicht gefragt. Auf die Frage, was dies bedeute, fügt Merz hinzu: »Es kann eine politische Antwort sein. Es kann eine rechtliche Antwort sein. Ich will das nach diesem Wahlkampf in Ruhe analysieren.« Auf die Frage des »Wall Street Journal«, ob mögliche Konsequenzen auch Auswirkungen auf Tesla haben könnten, sagte Merz lediglich: »Die Konsequenzen lasse ich bewusst offen.





