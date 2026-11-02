Merz kündigt Jugendbeauftragte an und warnt vor Gewalt

Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert Krawalle, fordert Härte für Täter und kündigt neue Jugendbeauftragte an, um Belange der jungen Generation zu vertreten.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Abend in Berlin zu den jüngsten bundesweiten Jugendproteste n geäußert. Bei einem Treffen der CDU -Kreisverbände wollte der Regierungschef Klartext reden, wie Exklusivberichten zufolge. Er drückt sein volles Verständnis für die Sorgen der Jugend aus, fordert aber gleichzeitig knallharte Konsequenzen für die gewalttätigen Randalierer des Wochenendes. Die Bundesregierung werde hier keine Toleranz zeigen und die Täter vor den Richter bringen.

Scharfe Worte gegen Gewalttäter

Merz stellte in seiner Rede klar, dass der Großteil der jungen Leute friedlich demonstriert habe. Man solle daher die Kirche im Dorf lassen und die friedlichen Proteste nicht mit den Taten weniger verwechseln. Mit Einbruch der Dunkelheit seien jedoch Gewalttäter und Randalierer auf die Straßen gegangen. Diese Gruppen hätten Polizisten und Einsatzkräfte angegriffen sowie Geschäfte geplündert. Merz betonte, dass diese Aktionen unsere Freiheit angreifen und die berechtigten Interessen der jungen Leute verhöhnen. Die Straftäter würden die volle Härte des Gesetzes spüren.

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Kommunikation mit der jungen Generation

Trotz der nächtlichen Gewaltzüge zieht der Kanzler auch ein positives Fazit aus den Protesten. Er nimmt eine wichtige Botschaft mit: Die junge Generation ist politisch und sorgt sich um ihre Zukunft. Das decke sich mit seiner Botschaft seit Monaten. Die Regierung wolle den jungen Leuten eine gute Zukunft ermöglichen und ihnen ein ordentlich geführtes Land übergeben. Um dieses Ziel zu erreichen, soll ab sofort eine neue Jugendbeauftragte tätig werden. Diese solle sich mit voller Kraft um die Belange der jungen Generation kümmern und das Gespräch mit den Jungen weiterführen und vertiefen.

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Politische Pflichten und Generationenvertrag

In seiner Rede stellte Merz auch klar, dass man der jungen Generation nicht die Lasten aufbürden könne, die eine alternde Gesellschaft mit sich bringt. Deswegen plane die Regierung eine Rentenreform für die Jungen. Zudem sorge man sich um die Sicherheit der Bürger und bereite die Wirtschaft auf die digitale Zukunft vor. Merz versprach der Jugend einen echten Befreiungsschlag durch diesen neuen Generationenvertrag. Dieser Vertrag solle in allen Lebensbereichen ausgehandelt werden, darunter Gesundheit, Rente, ein stabiler Haushalt, die Arbeitswelt und auch Wohnen.

Herausforderungen bei Wohnen und Bildung

Merz räumte ein, dass Defizite bestehen, gerade beim Thema Wohnen. Die Haushalte müssten entlastet werden, damit die Länder mehr in Bildung investieren können. All diese Themen stünden ganz oben auf der Arbeitsliste der Bundesregierung. Die junge Generation zeigte mit ihren Demonstrationen, dass sie politisch interessiert ist und Verantwortung übernehmen will. Die Regierung muss nun beweisen, dass sie dieser Verantwortung gerecht wird und die versprochenen Reformen schnellstmöglich umsetzt. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die Versprechungen in konkrete Maßnahmen münden.