Merz kündigt Stromsteuerabsenkung 2027 an

Kanzler Friedrich Merz drängt auf Senkung der Stromsteuer bis 2027. Die CSU unterstützt, doch die Lücke von 5,4 Milliarden Euro und die SPD behindern die Umsetzung.

Kanzler Friedrich Merz hat am Montag eine vollständige Absenkung der Stromsteuer für das Jahr 2027 angekündigt. Damit setzt er den Finanzminister Lars Klingbeil massiv unter Druck und erwartet eine Einigung im anstehenden Koalitionsausschuss. Die Union pocht auf die Maßnahme, obwohl sie einen erheblichen Fehlbetrag im Staatshaushalt verursacht.

Finanzlücke und Gegenfinanzierung

Die von Friedrich Merz vorgeschlagene Senkung der Stromsteuer öffnet eine Lücke von 5,4 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Finanzminister Lars Klingbeil lehnt die Maßnahme bislang ab, da keine Gegenfinanzierung vorliegt. Die SPD bringt daher höhere Abgaben auf Kapitalerträge als Alternative ins Gespräch. Die Union weist diesen Vorschlag entschieden zurück. Die Haushälter haben den Etat bereits finalisiert und die Senkung nicht berücksichtigt.

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CSU fordert Vollabbau der kalten Progression

Markus Söder unterstützt Friedrich Merz in dieser Frage und nennt die Senkung der Stromsteuer als zentralen Punkt. Er fordert zugleich den vollständigen Abbau der kalten Progression. Dies sei für die Glaubwürdigkeit der Regierung von zwingender Bedeutung. Bayern ist bereit, zur Finanzierung beizutragen, während Friedrich Merz vorsichtig bleibt und den Koalitionsausschuss nicht vorgreifen möchte. Die CSU lehnt zudem einen Verzicht auf den Ausbau der Mütterrente ab.

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Druck der CDU-Ministerpräsidenten auf den Kanzler

Hendrik Wüst und Boris Rhein haben die Senkung der Stromsteuer öffentlich gefordert. Die Einnahmeausfälle trägt dabei allein der Bund, was den Ländern Vorteile bietet. Innerhalb der Union besteht der Wunsch, die inflationsbedingten Steuererhöhungen vollständig auszugleichen. Der Wirtschaftsrat der CDU verweist auf 32 Steuervergünstigungen, die jährlich rund zwölf Milliarden Euro kosten. Er verlangt den Abbau dieser Subventionen.

Koalitionsausschuss entscheidet über den Ausgang

Friedrich Merz geht davon aus, dass am Dienstag im Koalitionsausschuss eine Entscheidung fällt. Er habe am Wochenende die Zahlen mit Lars Klingbeil abgeglichen. Der Finanzminister sei von der Notwendigkeit überzeugt, sagte der Kanzler in München. Ob sich die Debatte tatsächlich schnell löst, bleibt jedoch ungewiss, da die SPD ohne Gegenfinanzierung keine Steuersenkung akzeptiert. Die Auseinandersetzung ist zu einer Machtprobe innerhalb der Koalition geworden.