Bei der Rente mit 63 deutet Merz einen Kompromiss an und in Sachen Ukraine sieht er Grund zu vorsichtigem Optimismus - das sind zwei Signale der Kanzler-Rede zum Haushalt 2027. Die Opposition ist trotzdem entgeistert.

Bei der Rente mit 63 deutet Merz einen Kompromiss an und in Sachen Ukraine sieht er Grund zu vorsichtigem Optimismus - das sind zwei Signale der Kanzler-Rede zum Haushalt 2027.

Die Opposition ist trotzdem entgeistert. Friedrich Merz ist schon ein Phänomen: Die Umfragewerte seit Monaten im Keller, die eigene Fraktion ballt die Fäuste in den Taschen, die Rentenreform ist immer noch nicht da - aber der Bundeskanzler lässt sich zum Höhepunkt der Haushaltswoche nichts anmerken. An diesem Mittwochmorgen hält er im Bundestag seine Rede zur Generaldebatte, als ob nichts gewesen wäre.

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Zwei Punkte lassen aufhorchen: Er benutzt eine Formulierung, wonach die umstrittene abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, besser bekannt unter dem Schlagwort "Rente mit 63", in veränderter Form bestehen bleiben könnte. Und er sieht Anlass zu "vorsichtigem Optimismus" für einen Frieden in der Ukraine.. Stichwort Senkung der Stromsteuer, die erst nach der Bereinigungssitzung beschlossen wurde und nun nachträglich in den 560,9 Milliarden Euro schweren Rekordhaushalt eingebaut werden muss.