Friedrich Merz' Vorschlag, Patienten einen Rabatt auf ihre Krankenkassenbeiträge für die Bereitstellung ihrer Daten für die Forschung im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA) zu gewähren, wird als problematisch und missverständlich kritisiert. Der Plan könnte zu erheblichen finanziellen Belastungen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) führen und Zweifel an der ePA säen.

Die gesetzliche Krankenversicherung ( GKV ) kämpft seit langem mit steigenden Ausgaben, was zu erheblichen Beitragsanpassungen bei den meisten Krankenkassen zum Jahreswechsel geführt hat. Angesichts dieses Hintergrunds erscheint der Beitragsrabatt, den Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in letzter Zeit ins Gespräch gebracht hat, besonders sonderbar.

Merz' Vorschlag, Patienten, die ihre Daten für die Forschung im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA) bereitstellen, mit einem zehnprozentigen Kassenbeitragsrabatt zu belohnen, wurde in einem ausführlichen Zeitungsinterview vorgestellt. Während Merz keine Angaben zur potenziellen Anzahl der Versicherten machte, die diesen Rabatt in Anspruch nehmen würden, schätzt der GKV-Spitzenverband, dass bei Annahme durch jeden zweiten Versicherten ein jährliches Defizit von 15 Milliarden Euro entstehen könnte. Dieser Vorschlag verschärfte die ohnehin schwierige Finanzlage der GKV weiter.Es ist unwahrscheinlich, dass Merz' Vorhaben nach der Bundestagswahl am 23. Februar realisiert wird. Welche Koalition würde das GKV-Defizit sehenden Auges um einen potenziellen zweistelligen Milliardenbetrag vergrößern? Selbst wenn ein Kanzler Friedrich Merz dieses Vorhaben verfolgen würde, hätte er keinen Koalitionspartner, der ihn dabei unterstützen würde. Trotzdem ist die Situation nicht ganz harmlos. Merz betont, dass der Rabatt Personen zugutekommen soll, die „Datenschutzbedenken zurückstellen“. Dies lässt Raum für Spekulationen, ob er die ePA als unsicher und technisch unzureichend einschätzt, sodass „Bedenken“ nur mit dem Rabatt überwunden werden können. Oder handelt es sich um einen Deal, wie ihn Trump vorgelebt hat: Geld gegen eine unkontrollierte Nutzung von Gesundheitsdaten? Merz' Aussage ist vage und missverständlich. Dadurch entsteht die seltsame Situation, dass die Öffentlichkeit versuchen muss, zu erraten, was er tatsächlich beabsichtigt. Während dies in der Hektik eines Wahlkampfs leicht untergehen könnte, ist Merz' Rabatt-Überlegung trotzdem nicht sehr vertrauenserweckend. So eine drastische und für die GKV möglicherweise extrem teure Forderung zu äußern und gleichzeitig Misstrauen und Zweifel an einem so wichtigen (und überfälligen) Projekt wie der ePA zu säen, ist eine Haltung, die er sich als Kanzler nicht erlauben sollte. Wer das wichtigste politische Amt in Deutschland bekleidet, muss sorgfältig formulieren und die Wirkung seiner Worte berücksichtigen - sowohl in den eigenen Reihen als auch auf der internationalen diplomatischen Bühne





