CDU-Chef Friedrich Merz schließt eine Koalition mit der AfD nach der Bundestagswahl erneut aus. In der ZDF-Sendung 'Klartext' trat er mit AfD-Chefin Alice Weidel in einem Aufeinandertreffen auf. Darüber hinaus berichtet die Nachrichten die Reaktion von Robert Habeck auf den mutmaßlichen Anschlag in München.

Merz schließt Koalition mit AfD erneut aus\ CDU -Chef Friedrich Merz hat eine Koalition mit der AfD erneut klar ausgeschlossen. Nach der Bundestagswahl müsse mit anderen Parteien verhandelt werden, sagte der Kanzlerkandidat bei einem Aufeinandertreffen mit AfD-Chefin Alice Weidel in der ZDF-Sendung 'Klartext'.\Die Kanzlerkandidaten von AfD und Grünen, Alice Weidel und Robert Habeck , trafen sich in der Show für einige Minuten und sorgten für Gelächter im Publikum.

Auf die Frage der Moderatorin Bettina Schausten, ob sich beide schon öfter getroffen hätten, antwortete Habeck: 'Nur im Bundestag, wenn wir übereinander geredet haben.' Moderator Christian Sievers fragte: 'Das heißt, Sie gehen sich sonst aus dem Weg?' Weidel erklärte daraufhin: 'Ja, eigentlich gar nicht. Man begegnet sich.' Das daran angeschlossene 'und' ergänzte dann Habeck mit: 'Man geht aneinander vorbei.'\Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck reagiert bestürzt auf den mutmaßlichen Anschlag in München. Der Vizekanzler spricht auf der Plattform X von schrecklichen Nachrichten aus München. 'Ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat.' In einer ausführlicheren Stellungnahme betont er, dass die Aufklärung der Tathintergründe 'jetzt allergrößte Priorität' haben müsse





