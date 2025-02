Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Union, schließt erneut eine Koalition mit der AfD aus. Eine Mehrheit der Wähler wünscht sich Reformen in der Migrationspolitik und der Wirtschaft nach der Wahl, glaubt aber nicht an deren Umsetzung.

Die anstehende Bundestagswahl steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, und insbesondere die Frage nach möglichen Koalition en dominiert die Diskussionen. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat in der ZDF-Sendung „Klartext“ erneut einen Koalition svertrag mit der AfD ausgeschlossen. Merz betonte, dass nach der Bundestagswahl Verhandlungen mit anderen Parteien stattfinden müssten und die CDU -Vorsitzende stellte klar: „Wir haben nur eine Entscheidung fest getroffen: Mit Ihnen nicht.

“ Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich nach der Bundestagswahl grundlegende Reformen, sowohl in der Migrationspolitik als auch im Bereich der schwächelnden Wirtschaft. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt jedoch, dass nur eine Minderheit davon ausgeht, dass diese Reformen tatsächlich umgesetzt werden. Aktuell geben laut YouGov 29 Prozent der Befragten an, CDU/CSU wählen zu wollen, während die SPD bei 16 Prozent liegt, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Woche entspricht. Die weitere Entwicklung der Wahlkampfpräsenz wird im Liveticker des Nachrichtendienstes verfolgt, der alle relevanten Informationen zur Bundestagswahl bereitstellt.





Bundestagswahl Koalition Afd Friedrich Merz CDU Reformen Wirtschaft Migration

