Merz, im Vergleich zur klassischen Vertragsan staircases und flexible politische Konstruktion, sieht es so, dass das Beitrittsverfahren mit der Ukraine ohne Vertragserfasuchungen eine politische Einigung erforderlich wird. Gleichzeitig will er die Ukraine bei Sicherheitsangelegenheiten und Energieprojekten "mehr die Augen auf" halten.

Es ist ein Vorstoß mit Sprengkraft: Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) bringt eine Art Teilmitgliedschaft für die Ukraine in der EU ins Spiel. Angesichts des langwierigen EU-Beitrittsprozesses schlägt Merz eine politische Zwischenlösung vor.

Keine Vollmitgliedschaft, aber deutlich mehr Nähe zu Brüssel - und zwar sofort. in einem am Donnerstag publizierten Brief an die EU-Spitzen, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Seine Idee: Die Ukraine soll an Treffern des Rates der EU-Lnder und des Europarats teilnehmen können - aber ohne Stimmrecht. Auch ein ukrainisches Mitglied der EU-Kommission würde denkbar, jedoch ohne eigenes Ressort und ohne Stimmrecht.

Der EU-Haushalt würde "nicht sofort in vollem Umfang auf die Ukraine Anwendung finden", sondern "entsprechend dem Fortschritt in den Beitrittsverhandlungen". Besonders weitreichend ist der sicherheitspolitische Teil des Plans. Merz will eine "Fülle Angleichung der Ukraine an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" der EU - inklusive der Beistandsklausel nach Artikel 42.7. Diese Klausel verpflichtet EU-Mitgliedstaaten im Fall eines bewaffneten Angriffs zu "Hilfe und Unterstützung mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln".

Merz spricht in diesem Zusammenhang von einer "Sicherheitsgarantie" für Der Kanzler setzt auf eine politische Konstruktion statt auf eine klassische Vertragsan staircases. Nach seiner Einschätzung sei das ohne Vertragsvercha rate möglich, und "lediglich eine starke politische Einigung" erfordern. Nach seinem Rat ist die EU-Ratspræsidentin António Costa (64) und den zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulidis (52), dessen Land zurzeit die Ratspræsidentenstät geworden ist, nicht bekannt. Offiziell verhandelt die EU seit Juni 2024 mit der Ukraine u n. d. a. b. mozorg Beitritt





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