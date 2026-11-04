Merz sichert Ukraine 200 Millionen Euro Winterhilfe zu

Bundeskanzler Merz verhandelt in Berlin mit Selenskyj über 200 Millionen Euro Notfallhilfe. Der Fokus liegt auf der Koordination weiterer Unterstützung durch europäische Partner bis zum Gipfel im November.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem ukrainischen Staat bei seinem Besuch in der deutschen Hauptstadt eine zusätzliche finanzielle Nothilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zugesagt. Im Rahmen eines wichtigen Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin unterstrich der deutsche Regierungschef die fortwährende Unterstützung Deutschlands für die Verteidigung der Ukraine gegen die russischen Angriffskriege.

Finanzielle Zusagen und Zeitplan für weitere Hilfe

Die zugesagten 200 Millionen Euro dienen spezifisch der humanitären Versorgung und der Stabilisierung der ukrainischen Energieinfrastruktur im kommenden Winter. Diese Mittel werden zur Hälfte aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes und zur anderen Hälfte aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Allerdings bedarf das Finanzpaket noch der abschließenden Zustimmung durch den Deutschen Bundestag, bevor die Gelder fließen können.

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Parallel zur direkten finanziellen Hilfe plant Merz eine breite internationale Koordinierung. Der Bundeskanzler hat Staats- und Regierungschefs der sogenannten "Koalition der Willigen" bereits für den 19. November nach Berlin eingeladen. Dieser geplante Gipfel soll der Organisierung weiterer militärischer Unterstützung dienen, wobei die deutsche Regierung deutlich macht, dass die Last des Aufbaus und der Verteidigung nicht allein von Deutschland getragen werden kann.

Positionen der Beteiligten zur friedenspolitischen Strategie

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz stimmen in der fundamentalen Einschätzung überein, dass ein stabiler Frieden nur durch die aktive Einbindung europäischer Akteure in die kommenden Verhandlungen mit Moskau erreichbar ist. Selenskyj betonte dabei explizit, dass kein dauerhafter Frieden zustande komme, ohne dass die Europäer in irgendeiner Form an den Verhandlungstischen vertreten sind.

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Die diplomatischen Bemühungen werden durch die USA vorangetrieben, die nächste Woche am Dienstag und Mittwoch die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit langem vermitteln sollen. In welchem genauen Format europäische Vertreter an diesen spezifischen Verhandlungen teilhaben werden, ist nach wie vor unklar, doch Merz bekräftigte, dass Europa eine aktive Rolle in diesem Prozess spielen muss und will.

Selenskyj formulierte für die bevorstehenden Gesprächen mit russischer Seite drei konkrete Prioritäten. Der absolute Fokus liegt dabei auf der sofortigen Aufhebung der Blockade von Getreidetransporten über das Schwarze Meer. Der ukrainische Präsident argumentierte, dass diese Blockade nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Interessen von Russland sowie anderen Staaten in Afrika und Asien schädlich sei.

Diplomatische Ereignisse und internationale Reaktionen

An die diplomatischen Bemühungen schließen sich in den kommenden Wochen mehrere hochrangige Gipfeltreffen an, die die geopolitische Lage beeinflussen könnten. Am Rande des Apec-Wirtschaftsgipfels in der chinesischen Stadt Shenzhen, der am 18. und 19. November stattfindet, wird möglicherweise ein Dreiergipfel zwischen den Präsidenten der USA, Chinas und Russlands erfolgen.

Hinter den Kulissen wird diskutiert, ob Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin zusammenkommen. China gilt als der wichtigste Unterstützer Russlands im Kontext des Ukraine-Krieges, und westliche Politiker warnen, dass Putin seinen Krieg ohne chinesische Hilfe kaum weiterführen könnte. Diese internationalen Dynamiken überschneiden sich zeitlich mit dem deutschen Gastgeberstatus für die "Koalition der Willigen".

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Konkrete Folgen und nächste Finanzierungsschritte

Für die Ukraine bedeutet die weitere Unterstützung den Erhalt kritischer Abwehrsysteme. Die Ukraine erhofft sich von den Ergebnissen des Berliner Gipfels zusätzliche Hilfe für die Flugabwehr, insbesondere im Bezug auf US-Patriot-Systeme. Diese Mittel sind das effektivste Instrument gegen russische ballistische Raketen, auch wenn die Bundeswehr bereits alle Systeme abgegeben hat, die sie ohne Gefährdung der eigenen Luftabwehr entbehren kann.

Bis zum G20-Gipfel in Florida vom 13. bis 15. Dezember bleibt die Frage offen, ob Wladimir Putin an diesem Treffen teilnehmen wird und ob der Gastgeber Donald Trump auch Wolodymyr Selenskyj einladen wird. Merz stellte klar, dass er einen Gipfel mit dem Kremlchef ohne den ukrainischen Präsidenten nicht akzeptabel findet, solange über die Ukraine verhandelt wird.

Zusätzlich zu den aktuellen 200 Millionen Euro stehen für das kommende Jahr weitere 70 Milliarden Euro von den europäischen Partnern an, wie Selenskyj beim EU-Gipfel im Oktober genannt hatte. Die Frage der Finanzierung wird bei den noch anstehenden EU-Gipfeln thematisiert, wobei möglicherweise die Nutzung des in der EU eingefrorenen russischen Vermögens als Quelle wieder diskutiert wird.