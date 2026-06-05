Die CDU zieht die Reißleine, um sich nicht durch interne Konflikte behindern zu lassen. Ministerpräsident Sven Schulze will den Fokus voll auf die Landtagswahl legen und die Partei zu einem Aufschwung verhelfen.

Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz soll im Wahlkampf besser draußen bleiben. Die Partei zieht die Reißleine, um sich nicht durch interne Konflikte behindern zu lassen. Ministerpräsident Sven Schulze will den Fokus voll auf die Landtagswahl legen und die Partei zu einem Aufschwung verhelfen.

Doch im Landesverband mehrten sich die Sorgen, dass ein Treffen der Parteispitze zu einem Aufschwung der Partei führen könnte. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 67 Prozent der Befragten dafür sind, Merz als Bundeskanzler auszutauschen. 37 Prozent geben der Union die Schuld für die Schwäche der Regierung. Die CDU-Führung erklärt, dass sie volles Verständnis dafür hat, dass für im August die Schlussmobilisierung vorgeht, statt interne Gremiensitzungen abzuhalten. Ganz allein lassen die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten jedoch nicht.

Merz soll Schulze im Wahlkampf unterstützen. Auch weitere Unionspolitiker sind für Auftritte in Sachsen-Anhalt eingeplant. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eine wichtige Herausforderung für die CDU. Laut Umfragen könnte die AfD mit mehr als 40 Prozent der Stimmen rechnen.

Die Christdemokraten liegen deutlich dahinter und stehen bei 24 bis 26 Prozent. Die Partei muss sich also auf die Herausforderung der AfD vorbereiten und ihre Chancen auf einen Sieg verbessern. Dazu gehört, dass die Partei ihre internen Konflikte beilegt und sich auf die gemeinsame Zielrichtung konzentriert. Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt wird wahrscheinlich sehr heftig und intensiv sein.

Die Parteien müssen sich auf die Herausforderung der AfD vorbereiten und ihre Chancen auf einen Sieg verbessern. Dazu gehört, dass die Partei ihre internen Konflikte beilegt und sich auf die gemeinsame Zielrichtung konzentriert. Die CDU muss sich auf die Herausforderung der AfD vorbereiten und ihre Chancen auf einen Sieg verbessern. Dazu gehört, dass die Partei ihre internen Konflikte beilegt und sich auf die gemeinsame Zielrichtung konzentriert.

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eine wichtige Herausforderung für die CDU. Laut Umfragen könnte die AfD mit mehr als 40 Prozent der Stimmen rechnen. Die Christdemokraten liegen deutlich dahinter und stehen bei 24 bis 26 Prozent. Die Partei muss sich also auf die Herausforderung der AfD vorbereiten und ihre Chancen auf einen Sieg verbessern.

Dazu gehört, dass die Partei ihre internen Konflikte beilegt und sich auf die gemeinsame Zielrichtung konzentriert





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