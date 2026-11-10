Bundeskanzler Friedrich Merz droht EU-Staaten mit dem Aus der Ukraine-Unterstützung, wenn diese keine fairen Beiträge leisten. Fehlende 45 Milliarden Euro verschärfen die Debatte über Lastenteilung und innere Zustimmung.

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt den europäischen Partnerländern unmissverständlich Druck auf, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine drastisch zu erhöhen. In einem offenen Brief an EU-Ratspräsident António Costa warnt er indirekt vor den Konsequenzen, falls die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, künftig einen fairen Betrag zur Finanzierung humanitärer Hilfe und militärischer Lieferungen beizutragen. Die Dringlichkeit dieser Warnung ergibt sich aus einem akuten Finanzloch, das sich für das kommende Jahr auf 45 Milliarden Euro beläuft.

Finanzierungslücke und EU-Vergangenheit

Die Europäische Union hatte der Ukraine im vergangenen Jahr bereits 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt. Diese Gesamtsumme reicht jedoch bei weitem nicht mehr aus, um die angedrohten Lücken zu schließen. Friedrich Merz macht deutlich, dass die Unterstützung Kyjiws eine Frage der unteilbaren europäischen Sicherheit ist. Gleichzeitig kritisiert er scharf, dass Deutschland mit weitem Abstand der größte Geldgeber innerhalb des Bündnisses ist. Die Lastenteilung müsse gerechter gestaltet werden, da das eigene Budget nicht unbegrenzt belastet werden kann.

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Widerstand und innenpolitische Spannungen

Angesichts leerer Kassen in vielen EU-Staaten wächst der Widerstand gegen weitere Hilfen deutlich. Der bulgarische Regierungschef Rumen Radew und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico haben bereits angekündigt, sich nicht mehr an neuen Finanzhilfen der EU zu beteiligen. Parallel dazu zeigt sich eine zunehmende Polarisierung in der deutschen Bevölkerung. Eine aktuelle Umfrage des Mercator Forums für Migration und Demokratie an der Technische Universität Dresden belegt, dass die Ukraine-Frage die Zuwanderung als emotional am stärksten aufgeladenes Thema abgelöst hat. Rund 54 Prozent der Bevölkerung wünschen weiterhin die Unterstützung, während 29 Prozent eine Annäherung an Russland befürworten.

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Steigende Ablehnung und Realismus

Die Zahlen der Studie verdeutlichen den Shift in der öffentlichen Meinung. Die Zahl der Befragten, die auf einer Skala von 0 bis 10 den äußersten Wert zugunsten Russlands wählten, stieg im Vergleich zur vorherigen Befragung von 13,7 Prozent auf 17,3 Prozent an. Dieser interne Druck erklärt teilweise den harten Ton in Merkiziens Brief. Zudem breitet sich in der Politik ein neuer Realismus aus, der sich auch auf die 4,4 Millionen geflüchteten Menschen aus der Ukraine auswirkt, die bisher Schutz in der EU fanden. Brüssel erschwerte im Sommer wehrfähigen Ukrainern die Flucht, da sie nicht mehr von vereinfachten Aufnahmeregeln profitieren.

Konkrete Auswirkungen auf Leistungen

In den einzelnen Mitgliedsländern wird zunehmend über die Höhe der Leistungen für Geflüchtete gestritten. In Deutschland könnte sich die finanzielle Situation für Ukrainer in Zukunft massiv verschlechtern. Zukünftig könnten sie nur noch Zahlungen nach dem strengeren Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Unterstützung nicht mehr selbstverständlich ist. Die Kombination aus hohen Kosten im Ausland und sinkender Sympathie zu Hause zwingt die Bundesregierung zu einer harten Linie gegenüber anderen EU-Staaten, um die eigene finanzielle Stabilität zu wahren.