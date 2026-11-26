Merz treibt die Schulden hoch: Jetzt sichern Anleger deutsche Staatsanleihen gegen Kursverluste ab
Der Bund plant 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Schulden. Anleger kaufen Bundesanleihen häufiger mit einem Zusatzgeschäft. Frankreichs Krise zeigt, was es bringt.
Der Bund plant 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Schulden. Anleger kaufen Bundesanleihen häufiger mit einem Zusatzgeschäft. Frankreichs Krise zeigt, was es bringt.rund 210 Milliarden Euro neue Schulden .
Während die deutsche Wirtschaft kaum wächst, gibt der Bund mehr Geld für Verteidigung und Infrastruktur aus. Knapp 123 Milliarden Euro der geplanten Neuverschuldung entfallen auf den Kernhaushalt, der Rest auf die Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr. Am Anleihemarkt verändert sich unterdessen der Umgang mit deutschen Staatspapieren. Anleger sichern sich beim Kauf zunehmend gegen Kursverluste durch steigende Zinsen ab.
Dasdie Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Marktteilnehmer. Dafür kombinieren die Investoren Bundesanleihen mit einem Zinsgeschäft. Die höhere Kreditaufnahme des Bundes hat diese Strategie laut Bloomberg attraktiver gemacht. Deutschland hat bei den großen Ratingagenturen die Bestnote , und die Papiere lassen sich auch in großen Mengen handeln.
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