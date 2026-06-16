Merz überreicht Trump ein Sondertrikot - Symbolische Geste vor G‑7‑Gipfel

Friedrich Merz schenkt Donald Trump ein mit 47 Sternen besticktes Fußballtrikot zum 80. Geburtstag. Die Geste soll das nach einem öffentlichen Wortgefecht belastete Verhältnis zwischen Deutschland und den USA vor dem G‑7‑Treffen verbessern und operative Zusammenarbeit in der Straße von Hormus ermöglichen.

Friedrich Merz , der 70‑jährige Vorsitzende der CDU, hat beim Aufbruch der G‑7‑Staatslenker{‑}Runde ein ungewöhnliches Geschenk an den US‑Präsidenten Donald Trump überreicht: ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, das mit 47 Sternchen bestickt ist - eine Anspielung auf die Tatsache, dass Trump der 47.

Präsident der Vereinigten Staaten ist - und dessen Rückseite mit seinem Namen versehen wurde. Das Geschenk, das zugleich zum 80. Geburtstag Trumps gedacht war, wurde am Sonntag per Bote in Washington zugestellt, zusammen mit einer handschriftlichen Glückwunschkarte, die Merz selbst verfasst hatte. Dieser symbolische Akt war Teil einer größeren diplomatischen Strategie, die Merz seit Monaten verfolgt, um das nach einem öffentlichen Wortgefecht im April stark belastete Verhältnis zwischen Berlin und Washington wieder zu stabilisieren.

Die Auseinandersetzung hatte begonnen, als Merz in einer Pressemitteilung den Iran‑Krieg als "eine Demütigung der USA durch den Iran" bezeichnete. Der Kommentar löste bei Trump ein empfindliches Echo aus; er forderte Merz auf, sich eher um die internen Probleme Deutschlands zu kümmern, anstatt sich in die Nahost-Politik der USA einzumischen. Merz' Wortwahl wurde von vielen als persönliche Demütigung des Präsidenten interpretiert, und Trump reagierte mit scharfen Gegenkritiken.

In den folgenden Wochen unternahm Merz mehrere sorgfältig geplante Reisen nach Washington, um das beschädigte Vertrauen wieder aufzubauen. Während einer internen Fraktionssitzung des Unionsparlaments, die nach dem öffentlichen Eklat stattfand, spielte Merz das Ausmaß des Konflikts herunter und betonte, dass sein persönliches Verhältnis zu Trump "so gut sei, dass ein kritischer Kommentar keinen Schaden anrichten könne". Diese Einschätzung entsprach jedoch nicht der Realität, denn die diplomatischen Beziehungen waren merklich angespannt. Seitdem verfolgt Merz jedoch konsequent den Kurs einer schrittweisen Wiederannäherung.

Das Trikot - ein eher symbolisches und leicht humorvolles Präsent - sollte als Eisbrecher dienen und Trump ein wenig milde stimmen. Der Politologe Benjamin Höhne kommentierte die Maßnahme nüchtern: "Um jemanden zu umgarnen, ist sicherlich nie verkehrt, doch die strukturelle Machtasymmetrie zwischen Deutschland und den USA ändert sich dadurch nicht. Deutschland muss künftig kleinere, aber konsistente Beiträge in der transatlantischen Partnerschaft leisten.

" Merz selbst betonte, dass Deutschland im Rahmen des anstehenden G‑7‑Gipfels bereit sei, konkrete Unterstützung bei der Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu leisten - ein Gebiet, das wegen seiner strategischen Bedeutung für den Öl‑ und Gashandel regelmäßig von Spannungen zwischen den USA, Iran und regionalen Akteuren geprägt ist. Er erklärte, dass moderne deutsche Minenjagdboote bei der Räumung von Minen und sonstigen Hindernissen in dieser Meerenge eine nützliche Rolle spielen könnten.

Parallel dazu hat der französische Präsident Emmanuel Macron, Gastgeber des G‑7‑Treffens, bereits ein ähnliches Angebot von den USA erhalten, das jedoch zunächst ohne große Begeisterung aufgenommen wurde. Trump selbst äußerte, dass die USA nicht unbedingt zusätzliche Hilfe benötigen, weil bereits ein Rahmenabkommen existiere, sei aber "keine schlechte Idee", ein oder zwei Schiffe aus anderen Nationen dort zu haben.

Diese ambivalente Haltung verdeutlicht, dass die USA bislang zurückhaltend sind, wenn es um konkrete Bündnisse im Nahen Osten geht, während sie gleichzeitig offen für opportunistische Partnerschaften bleiben. Merz sieht darin eine Chance für Deutschland, seine Rolle als verlässlicher Partner zu festigen, indem es nicht nur rhetorische, sondern vor allem operative Unterstützung anbietet. Die Hoffnung ist, dass das humorvolle Trikot und die handschriftliche Glückwunschkarte als Auftakt einer nachhaltigeren, pragmatischeren Zusammenarbeit dienen können, die über Symbolik hinausgeht.

Dabei bleibt abzuwarten, inwieweit Trumps Reaktion auf das Geschenk tatsächlich ein Zeichen für mehr Offenheit gegenüber deutschen Vorschlägen signalisiert oder ob es lediglich ein taktisches Manöver im Rahmen der anstehenden Verhandlungen über die Zukunft des Nahost‑Konflikts ist





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