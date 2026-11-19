Olaf Scholts Nachfolger Friedrich Merz sichert weitere 45 Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine zu. Die Koalition der Willigen trifft sich in Berlin zu entscheidenden Verhandlungen über den Kriegsverlauf.

Friedrich Merz hat auf der Versammlung der "Koalition der Willigen" im Kanzleramt in Berlin weitere 45 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine zugesagt. Die Entscheidung fiel an einem strategisch gewählten Tag, an dem der russische Präsident Wladimir Putin nach Gesprächen mit Donald Trump und Xi Jinping über "Neonazis" in der Ukraine sprach und drohte. Merz wandte sich damit direkt an die aktuelle geopolitische Lage und betonte die Notwendigkeit einer einheitlichen europäischen Position gegen russische Aggressionen. Der Bundeskanzler erinnerte die anwesenden Staats- und Regierungschefs an die historische Bedeutung der Berlin er Mauer, die den Kontinent 35 Jahre lang teilte, und verteilte Mauerreste als Symbol für die Notwendigkeit des Zusammenhalts. Jedes Teilnehmer der Konferenz erhielt ein Stück der Mauer, das an die Appelle der Vergangenheit mahnen sollte.

Merkur ruft zur diplomatischen Lösung auf

Merz zitierte Ronald Reagans berühmten Aufruf an Michail Gorbatschow aus dem Jahr 1987 und wandelte ihn in eine direkte Aufforderung an Wladimir Putin um. Der deutsche Kanzler forderte den russischen Präsidenten auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden und gemeinsam nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Diese Geste sollte klar machen, dass Europa weiterhin offen für Gespräche ist, jedoch nur unter fairen Bedingungen. Merz lehnte Putins lobende Erwähnung des Jalta-Formats von 1945 kategorisch ab. Er betonte, dass ein erneutes Teilen Europas niemals akzeptiert werde und die historische Lektion daraus gelernt ist.

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Kritik an russischer Strategie und Verlusten

Der Bundeskanzler reagierte scharf auf die jüngsten Äußerungen aus Moskau und verspottete das Dreier-Treffen in Schenzhen als reinen Medienauftritt. Er verwies darauf, dass Russland im vergangenen Oktober allein 50.000 Soldaten verloren habe, eine Zahl, die etwa den Gesamtverlusten der USA im Vietnamkrieg entspreche. Diese harten Zahlen sollten die Tragweite des Konflikts und die Entschlossenheit der westlichen Gemeinschaft unterstreichen. Putins Drohung, auf den ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke mit einer "sehr viel schmerzhafteren" Antwort zu reagieren, wurde als Versuch der Einschüchterung gewertet. Merz betonte, dass solche Taktiken die Einheit der Koalition der Willigen nur festigen würden.

Finanzielle Zusagen und europäische Solidarität

Neben den 45 Milliarden Euro der EU hob Merz die Beiträge anderer Nationen hervor, um die europäische Solidarität zu demonstrieren. Großbritannien stellte zusätzliche 11 Milliarden Euro bereit, während die baltischen Staaten, die nordischen Länder und die Niederlande als vorbildliche Unterstützer genannt wurden. Diese Aussage war ein diplomatischer Hinweis auf das als gering empfundene Engagement von Ländern wie Frankreich oder Spanien. Merz betonte, dass alle Teilnehmer einen Beitrag leisten müssen, um die langfristige Unterstützung der Ukraine zu gewährleisten. Die finanzielle Hilfe ist dabei nur ein Teil der notwendigen Maßnahmen, die im Kampf gegen die russische Invasion ergriffen werden müssen.

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US-Position und künftige Verhandlungen

Der US-Sondergesandte Steve Kushner stellte sicher, dass Donald Trump keine einseitigen Entscheidungen über die Köpfe von Ukraine und Europa hinweg treffen wolle. Er betonte, dass die USA einen gemeinsamen Deal mit Europa und der Ukraine anstreben und die Positionen der westlichen Block nun viel näher zusammengerückt seien. Kushner vermied es jedoch, Täter und Opfer explizit zu benennen, blieb aber positiv bezüglich des Erfolgs der Berliner Verhandlungen. Die Europäer haben nun einen gesicherten Platz am Verhandlungstisch mit Russland, der Ukraine und den USA. Konkrete Schritte werden vielleicht bereits am Freitag auf dem Forum in Berlin bekannt gegeben, das vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft organisiert wird.

Wirtschaftlicher Fokus und bevorstehender Winter

Das bevorstehende wirtschaftliche Forum im Haus der Wirtschaft in Berlin wird von Merz mit einer Rede eröffnet werden, um Themen wie Hochtechnologie und gemeinsame Rüstungskooperationen zu diskutieren. Insbesondere die Drohnenproduktion steht im Fokus, was das Paradigma des Wiederaufbaus und der technologischen Überlegenheit unterstreicht. Diese wirtschaftlichen Maßnahmen sind jedoch nur sinnvoll, wenn der Krieg zunächst ein Ende findet. Der kommenden Winter wird für die Ukraine schwieriger als je zuvor, da die Abwehr russischer Angriffe Fluggerät und weitere Ressourcen erfordert. Die Koalition der Willigen muss nun beweisen, dass ihre finanziellen und militärischen Zusagen in der Praxis ankommen.