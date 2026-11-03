Merz und Selenskyj bei BSK: Ukraine ruft nach mehr Patriot-Raketen und Flugabwehr

Bundeskanzler Friedrich Merz traf ukrainisches Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem unangekündigten Treffen in Berlin. Schwerpunkte waren kritische Energieinfrastruktur und die dringend benötigte Flugabwehr.

Bundeskanzler Friedrich Merz empfing den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittag des heutigen Tages zu einem vertraulichen Gespräch im Kanzleramt. Dieser Besuch fand im Vorfeld der Berliner Sicherheitskonferenz statt, wobei beide Staatsoberhäupter eine dringende Notwendigkeit sahen, sich mit den aktuellen militärischen und infrastrukturellen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Das Treffen wurde aus streng taktischen und sicherheitspolitischen Gründen nicht im Voraus öffentlich angekündigt, um die Aufmerksamkeit der ukrainischen Führung zu maximieren und gleichzeitig unnötige mediale Reizüberflutung zu vermeiden. Die beiden Führer betonten die enge Zusammenarbeit zwischen Berlin und Kiew als zentrale Säule der Unterstützung im andauernden Konflikt.

Konkrete Waffenlieferungen und Energiehilfe

Berichte aus dem Gesprächsverlauf zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj zeigen, dass die Ukraine weiterhin Unterstützung bei der Abwehr russischer Luftangriffe benötigt. Der ukrainische Präsident nutzte die Gelegenheit, um explizit um Hilfe für die kritische Energieversorgung zu bitten, die durch wiederholte gezielte Angriffe massiv geschwächt wurde. Ein zentrales Thema der Gespräche bildete zudem die Frage der Flugabwehrsysteme, da Kiew den Mangel an wirksamen Abwehrmechanismen als ein Haupthindernis für den Schutz der Zivilbevölkerung und der Industrie identifiziert. Merz versicherte der ukrainischen Führung, dass Deutschland die strategische Partnerschaft vertieft und die notwendigen Rüstungslieferungen fortsetzen wird, um die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren.

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Massive Zerstörung kritischer Infrastruktur

Russische Angriffswellen in der vergangenen Nacht haben die Versorgungslage in der Ukraine weiter verschärft. Laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurden Ziele in den westlichen Regionen Winnyzja sowie in den östlichen Oblasten Dnipropetrowsk und Charkiw getroffen. Zusätzlich griff die russische Armee die Hafeninfrastruktur in der südlichen Schwarzmeerregion Odessa an und zielt auf militärisch genutzte Schiffe ab. Der private Energieversorger DTEK berichtete, dass eine wichtige Anlage in der Region Odessa schwer beschädigt wurde. Das Unternehmen betonte, dass die Anlage in den vergangenen zwei Monaten bereits wiederholt unter Beschuss geraten war. Die notwendigen Reparaturarbeiten werden voraussichtlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, was die Stromausfälle in der Südukraine verlängern wird.

Die Folgen der Angriffe sind für die Zivilbevölkerung in verschiedenen Landesteilen bereits heute spürbar. In der nördlichen Region Schytomyr meldete Gouverneur Witalij Bunetschko, dass am Morgen mehr als 180.000 Haushalte ohne Stromversorgung waren. Betroffen von dieser Blockade waren rund 130 Ortschaften, deren Bewohner nun mit schweren Winternächten konfrontiert sind. Bislang gab es jedoch keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer infolge der Stromausfälle in dieser Region. Die lokalen Behörden versuchen koordiniert, die betroffenen Gebiete zu erreichen und Notfälle abzufedern, während die Reparateure an den Leitungen arbeiten.

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Gezielte Cyberangriffe auf Warnsysteme

Wolodymyr Selenskyj warnte in einem Interview mit dem US-Sender PBS vor eskalierenden Cyberangriffen, die von Russland gegen die ukrainische Gesellschaft geführt werden. Der ukrainische Präsident erklärte, dass das Hacken der russischen Zivilschutzwarn-Apps ein geplanter Gegenangriff gewesen sei, der als Reaktion auf russische Cyberoperationen erfolgt ist. Er betonte, dass die Ukraine nur auf die Angriffe der russischen Seite reagiere und sich gegen diese digitalen Bedrohungen wehre. Selenskyj wies darauf hin, dass Russland in der Vergangenheit bereits ukrainische Banken und das Rentensystem angegriffen hat, um der Zivilbevölkerung zusätzlichen Schaden zuzufügen und das Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben.

Am späten Sonntagabend wurde die ukrainische Warn-App "Air Alert" gehackt, woraufhin zahlreiche Bürger gefälschte und irreführende Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Mobiltelefone erhielten. Diese Taktik dient dazu, Panik in der Bevölkerung zu schüren und die Reaktionsfähigkeit der Notfallsysteme zu stören. Wenige Stunden später, am Montagmorgen, gelang es ukrainischen Cyber-Experten ebenfalls, die App des russischen Zivilschutzes zu übernehmen und falsche Warnmeldungen zu verbreiten. Diese Eskalation im digitalen Raum unterstreicht die Komplexität des hybriden Krieges, der nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Infrastruktur und der digitalen Wahrnehmung ausgetragen wird.

Strategische Planungen und diplomatische Initiativen

Parallel zu den militärischen Spannungen laufen auf diplomatischer Ebene erste Schritte für weitere Verhandlungen. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff soll es nächste Woche ein trilaterales Treffen auf Arbeitsebene geben. Die Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington werden dazu am Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, zusammenkommen. Ziel dieser Gespräche ist es, erste Strukturen für ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs zu erörtern und diplomatische Kanäle offen zu halten. Die USA versuchen, durch diese Initiative Druck auf die Konfliktparteien auszuüben und eine diplomatische Lösung voranzutreiben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt darauf, dass die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA, den Druck auf Russland massiv erhöhen muss. Er forderte, dass die russische Ölindustrie weiter angegriffen werden müsse, damit Moskau keinen Profit mehr aus dem Krieg machen kann. Selenskyj warnte, dass die Weltöffentlichkeit ihre Aufmerksamkeit auf die kommende Kongresswahl in den USA richten werde, wodurch die Unterstützung für die Ukraine leiden könnte. Er appelliert an die amerikanische Regierung, klarzustellen, dass Terrorismus nicht akzeptiert wird, und forderte konkrete Maßnahmen auf, die Russland keine Alternative zum Kriegsende lassen.

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Parallel dazu berichten Medienvertreter der "Financial Times", dass Vertreter der USA, Russlands und Chinas über einen möglichen Dreiergipfel der Präsidenten Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping beraten. Das Treffen könnte noch in diesem Monat am Rande der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der chinesischen Finanzmetropole Shenzhen stattfinden. Der Apec-Gipfel ist für den 17. und 18. November geplant. Sollte dieses Treffen zustande kommen, wäre es ein Indikator dafür, dass sich die geopolitischen Fronten weltweit neu sortieren und Großmachtpolitik über den Ukrainekrieg hinweg weitergeht.