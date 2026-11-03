Merz und Selenskyj: Deutschland stellt 200 Millionen Euro für Ukraine bereit

Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Union und SPD planen 200 Millionen Euro Hilfe für kritische Infrastruktur.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstagnachmittag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen im Berliner Kanzleramt empfangen. Parallel zu diesem diplomatischen Treffen wurde bekannt, dass die Koalition aus Union und SPD weitere 200 Millionen Euro an Finanzmitteln für die Unterstützung der Ukraine bereithalten will. Diese finanzielle Zuwendung ist Teil der laufenden Bemühungen, die zivile Infrastruktur des Landes nach schweren Angriffen wiederherzustellen.

Finanzierungsplan für kritische Infrastruktur

Die geplanten Mittel sollen jeweils zur Hälfte aus den Haushalten des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Jeder dieser beiden Ressorts wird also 100 Millionen Euro beisteuern, um die dringend benötigten Hilfsleistungen zu finanzieren. Die zuständigen Fraktionen in Berlin haben beschlossen, einen entsprechenden Antrag an den Bundestag einzubringen, um die Ausgabe der Gelder gesetzlich abzusichern.

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Der Haushaltsausschuss des Parlaments soll bereits in der kommenden Woche über diesen Antrag entscheiden. Das primäre Ziel der Investition ist die Stabilisierung und Reparatur von Kraftwerken sowie anderen wichtigen zivilen Einrichtungen. Diese Infrastrukturelemente sind in den letzten Monaten immer wieder das Ziel russischer Angriffe geworden und benötigen dringend Reparaturen, um die Grundversorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Europäische Verantwortung und Nato-Verpflichtungen

Bei seinem Auftritt betonte Friedrich Merz eindeutig, dass die Unterstützung der Ukraine nicht alleinige deutsche Aufgabe sei. Alle europäischen Partner müssten ihre Verantwortung tragen, da der Konflikt direkte Auswirkungen auf die Sicherheit des gesamten Kontinents habe. Der Kanzler verwies dabei auf die jüngste Einigung der Nato-Partner, die sich auf militärische Hilfe in Höhe von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt haben.

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Merz forderte alle Mitgliedsstaaten auf, diese Verpflichtungen auch tatsächlich einzuhalten. Deutschland leiste seine Beiträge, weil das Land durch den Krieg direkt betroffen sei und Risiken wie Eskalationen im Schwarzen Meer abwehren müsse. Russland werde mit seinen Angriffen eine weltweite Nahrungsmittelkrise heraufbeschwören, die insbesondere ärmere Staaten und Bevölkerungsgruppen weltweit schwer schädige.

Diplomatische Initiativen in Abu Dhabi

Kurz vor der Ankunft von Wolodymyr Selenskyj kündigte der US-Sondergesandte Steve Witkoff eine neue Gesprächsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten an. Diese Verhandlungen sollen am nächsten Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi stattfinden. Die Gespräche könnten nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten den Weg für ein wichtiges Spitzentreffen ebnen.

Selenskyj erklärte, dass ein Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschlüssel Lösungen für einen langanhaltenden, stabilen Frieden und Sicherheit bereitstellen könnte. Die aktuelle diplomatische Phase gilt als entscheidend, da verschiedene Akteure versuchen, durch direkte Kommunikation Spannungen abzubauen und Perspektiven für eine politische Lösung des Konflikts zu finden.

Koalition der Willigen trifft sich in Berlin

Zusätzlich zu den aktuellen Finanzhilfen plant die deutsche Regierung ein weiteres wichtiges Ereignis für die Zukunft der Ukraine-Unterstützung. Am 19. November soll in Berlin ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen stattfinden. Bei diesem Gipfel wollen sich die Unterstützer der Ukraine über das weitere Vorgehen und die strategische Ausrichtung ihrer Hilfe abstimmen.

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Der Ausgang dieses Krieges wird laut Merz die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen. Daher ist es notwendig, dass sich die internationalen Partner koordinieren und ihre Anstrengungen bündeln. Das Treffen in Berlin dient dazu, die Solidarität der Nationen zu festigen und klare Signale an alle Beteiligten zu senden, dass die Unterstützung für die Ukraine nachhaltig und umfassend bleibt.