Merz und Vance betonen transatlantische Zusammenarbeit bei MSC

Bundeskanzlerkandidat Friedrich Merz und US-Vizepräsident J.D. Vance haben die Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit für den Abschluss des Ukraine-Kriegs betont. Sie forderten einen dauerhaften Frieden in Abstimmung mit Amerika und Europa. Zudem wurde über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands und die Erhöhung der Verteidigungsausgaben diskutiert.

Merz und US-Vizepräsident J.D. Vance betonten im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) die Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit für den Abschluss des Ukraine-Krieg s. Merz schrieb auf X, dass es zwischen ihm und Vance „Übereinstimmung“ darüber gebe, „dass der Weg zu einem dauerhaften Frieden nur in engster Abstimmung zwischen Amerika und Europa gelingen“ könne.

Beide seien sich auch „einig“ gewesen, dass „der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine schnell ein Ende finden muss“. Merz fügte hinzu, er habe im Gespräch mit Vance „den Vorschlag unterbreitet, dass als vertrauensbildende Maßnahme vor Beginn der Gespräche mit Russland ein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart werden sollte“.Der bayerische Drohnenhersteller Quantum Systems plant in diesem Jahr eine verstärkte Produktion von Drohnen in der Ukraine. Das Unternehmen hat seine Kapazitäten vor Ort verdoppelt und konzentriert sich nun darauf, die Anzahl der Drohnen zu ermitteln, die die Ukraine benötigt. Quantum Systems betreibt bereits zwei Standorte in der Ukraine, die sowohl für die Produktion als auch für Forschung und Ausbildung genutzt werden. Die Standorte wurden 2022 und Anfang 2024 eröffnet. Im vergangenen Jahr lieferte Quantum Systems der Ukraine 800 Drohnen, allerdings wurde nur ein Teil davon vor Ort produziert. Die Mehrheit der Lieferungen betraf Aufklärungsdrohnen.Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt im Rahmen der MSC vor zu vielen Zugeständnissen an Putin. „Wenn es einen schmutzigen Frieden gibt, wo man de facto Russland gibt, was es haben will, kann es auch nicht im Interesse der Amerikaner sein, weil es letztlich eine Raubtieraußenpolitik genehmigt“, so Major im Interview mit RTL/ntv. „Weil es zulässt, dass unter nuklearem Druck Grenzen verschoben werden und es kann nicht im Interesse der USA sein, dass das international Schule macht.“ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass ein Sieg Russlands im Ukraine-Krieg auch die USA schwächen würde. Die Ukraine und Europa bräuchten einen „Frieden durch Stärke“, sagt von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie betont, dass Europa und die USA „gemeinsam sicherstellen“ könnten, dass ein „dauerhafter und gerechter Frieden erreicht“ werde. Aber klar sei auch, dass die Europäer für ihre Verteidigung „deutlich mehr ausgeben“ müssten. CSU-Chef Markus Söder sagt in seiner Begrüßungsrede auf der MSC, er habe Verständnis dafür, dass es in den USA im vergangenen Jahr Verärgerungen gegeben habe, dass aus Deutschland kommentiert wurde, „wie die Wahlen in den USA auszugehen haben“. Söder fährt fort: „Bitte habe man umgekehrt auch Verständnis: Mit wem man in Deutschland koaliert, entscheiden am Ende dann schon die Deutschen selbst.“ Zuvor hatte US-Vizepräsident J.D. Vance in einem Interview erklärt, er werde bei deutschen Politikern darauf drängen, mit allen Parteien einschließlich der AfD zusammenzuarbeiten. Frank-Walter Steinmeier wirft der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump Rücksichtslosigkeit vor. „Die neue amerikanische Administration hat ein anderes Weltbild als wir. Eines, das keine Rücksicht nimmt auf etablierte Regeln, auf gewachsene Partnerschaft und Vertrauen“, sagt er zum Auftakt der Sicherheitskonferenz in München und warnt: „Regellosigkeit darf nicht zum Leitbild für eine Neuordnung der Welt werden.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert höhere Verteidigungsausgaben. Die 2014 gesetzte Zwei-Prozent-Ziel der Nato reiche nicht mehr, sagt Steinmeier auf der MSC. „Ein Jahrzehnt später werden wir deutlich mehr aufwenden müssen als damals vereinbart. Daran geht kein Weg vorbei, und jede neue Bundesregierung wird dafür die notwendigen finanziellen Spielräume schaffen müssen“, sagt er. „Unsere Bundeswehr muss stärker werden. Nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekräftigt bei der MSC, dass Deutschland auch in Zukunft „europäisch, transatlantisch und multilateral“ bleibt. „Europa bleibt Dreh- und Angelpunkt unserer Politik. Eine nächste deutsche Bundesregierung, gleich welcher Zusammensetzung, muss ihr Handeln daran ausrichten, europäische Gemeinsamkeit zu achten und zu fördern.“ Deutschland habe den Weckruf gehört. „Deutschland hat seine Sicherheitsausgaben massiv gesteigert, gestützt von einer großen Mehrheit im Parlament und in der Bevölkerung. Wir wissen, das war notwendig. Aber wir wissen auch: Das ist kein Anlass zur Selbstzufriedenheit. Konkreter: Der Aufwuchs muss weitergehen.





