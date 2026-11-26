Die 27 EU-Staaten vertagen die Beratungen über den nächsten mehrjährigen Haushalt. Kanzler Merz sieht keine Chance auf eine schnelle Verständigung in Brüssel. Bis zum Jahresende soll der Durchbruch dennoch gelingen.

Die 27 EU-Staaten vertagen die Beratungen über den nächsten mehrjährigen Haushalt. Kanzler Merz sieht keine Chance auf eine schnelle Verständigung in Brüssel. Bis zum Jahresende soll der Durchbruch dennoch gelingen.

Der Brüsseler Sondergipfel zum nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalt der EU wird vorzeitig abgebrochen.

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"Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am späten Donnerstagabend in einer Pressekonferenz. Man habe sich darauf verständigt, dass man das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen werde. Merz zeigte sich dennoch "zuversichtlich", dass eine Einigung auf den nächsten mehrjährigen EU-Haushalt bis zum Jahresende gelingen werde. Alle Mitgliedstaaten seien "darum bemüht, bis zum Ende des Jahres den Abschluss zu finden", erklärte Merz in Brüssel.