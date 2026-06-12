Merz videotelefoniert mit der Nationalmannschaft - Klare Unterstützung vor WM-Auftakt

Bundeskanzler Friedrich Merz tauschte sich live per Video mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem deutschen Spielerrat aus, um vor dem ersten WM-Gruppenspiel ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Trotz logistischer Hürden durch Zeitverschiebung und straffen Trainingsplänen fand das Gespräch statt, bei dem auch die extremen Wetterbedingungen vor Ort thematisiert wurden. Merz wünschte der Mannschaft Erfolg und betonte die Rückendeckung der Regierung, zudem kündigte er seine Teilnahme am möglichen Finale an.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein deutliches Zeichen der Unterstützung gesetzt. In einem exklusiven Videotelefonat schaltete er sich live zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem neu formierten Spielerrat rund um Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Kai Havertz.

Die logistischen Herausforderungen wegen der Zeitverschiebung und intensiven Trainingspläne wurden durch die flexible Freiräumung des Kanzlertermins gelöst. In dem herzlichen Austausch erkundigte sich Merz nach der internen Stimmung und den klimatischen Bedingungen im Teamquartier in North Carolina sowie am Spielort in Texas, wo extreme Hitze und Schwüle herrschen. Der Kanzler wünschte dem Team viel Erfolg und betonte: Deutschland stehe hinter seiner Mannschaft.

Er zeigte sich zuversichtlich für einen klaren Auftaktsieg gegen Curačao und kündigte an, im Falle eines Finaleinzugs am 19. Juli in New Jersey persönlich anwesend zu sein





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