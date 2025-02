Merz vs. Scholz: Zwei Visionen für Deutschland

Der Vergleich der beiden Kanzlerkandidaten Friedrich Merz und Olaf Scholz zeigt zwei unterschiedliche Visionen für Deutschland. Merz steht für eine wirtschaftsliberale Wende und Asyl Null, während Scholz auf seine Erfahrung als Regierungschef und eine eher pragmatische Politik setzt. Welche Vision wird die Wähler überzeugen?

SPD - Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Kern leichteres Terrain, da er als Regierungschef nun gut drei Jahre erlebt werden konnte. Er versucht sich an so etwas wie Merkels „Sie kennen mich“. Merz hingegen ist für viele Wähler noch eine Blackbox. Das liegt auch an einer frühen, aber einschneidenden Erfahrung des jetzigen Unions- Kanzlerkandidat en. Merz konzipierte vor mehr als 20 Jahren die wirtschaftsliberale Wende der CDU , die diese Partei dann 2003 auf ihrem Leipziger Parteitag beschloss.

Und die kurz darauf Angela Merkel fast ihre erste Kanzlerschaft gekostet hätte. Zu viel neoliberal, das ist die Erfahrung von damals, erhöht die Chance des Scheiterns. Die beiden zentralen Projekte und Wahlversprechen von Merz, fehlen ein zugkräftiger Slogan. Vor allem, wenn man den Wahlkämpfer Merz mit dem erfolgreichen Wahlkämpfer Trump vergleicht. Aber auch mit europäischen Wahlkämpfern. Die Dänen wählten eine Sozialdemokratin zur Regierungschefin, die versprochen hatte: Null Asyl. Dafür gab es in Dänemark, nach Jahren unkontrollierter Migration, eine hohe Zustimmung. Dienstag, 04.02.2025 | 07:43 Das Konzept der Union läuft gleichfalls auf Asyl Null heraus. Die Abweisungen von Migranten an der Grenze, getreu den Buchstaben des Grundgesetz-Artikels 16, heißt im Klartext: Grenze dicht. Dies, plus: Eine sogenannte Kontingentlösung, bei der Migranten in Lagern in Drittstaaten außerhalb Europas aufgenommen werden, von wo aus sie erst nach einem erfolgreichen Asyl-Verfahren nach Deutschland kommen können: Dies würde aus dem „Einreiseland“ Deutschland ein Einwanderungsland machen, das sich seine Einwanderer selbst aussucht. Aber damit geht Merz nicht in die Offensive, jedenfalls bislang nicht. So sieht es auch bei der „Wirtschaftswende“ aus. Trump gab seiner Version die Überschrift „America first“, hierzulande wird dies gerne als „Abschottung“ interpretiert. Was allerdings ein Fehlschluss ist: Trump will nicht den Welthandel abschaffen, sondern bei der Globalisierung die Handelsbedingungen für die USA verbessern: Handelsbilanzdefizite ausgleichen – die es tatsächlich gibt. Trump hatte sie eine klare Vorstellung davon, was Trump vorhatte, er hatte es ihnen eingehämmert. Aktuell hat er dafür, nach wenigen Wochen nur, ein „backing“ von 70 Prozent – ein Traumwert. Merz‘ Versprechen ist gefühliger, er verspricht eine Lage, in der Deutsche auch einmal wieder „stolz“ auf ihr Land sein können. Davon allerdings ist die Mehrheit der Bevölkerung weit entfernt – die wähnt sich stattdessen in einer Art auswegloser Gefangenschaft der Politik. Sie glaubt nicht an einen durchgreifenden Wandel, das haben jetzt die Wahlforscher des renommierten Rheingold-Instituts ermittelt in ihrer Studie „Was Deutschland wirklich bewegt“. Das andere an der Rheingold-Studie im Vergleich zu den üblichen Stimmungsumfragen der Institute ist die Methode: Sie arbeiten dort qualitativ, sie machen Tiefeninterviews. Der depressive Befund – das ist eine Stimmungslage, die sich zur Belastung aller Mitte-Parteien auswächst. Merz kennt dieses Grundgefühl in der Bevölkerung – und will ihm begegnen: „Ich glaube, dass die Sozialdemokraten und auch die Grünen, in der Reihenfolge, vermutlich nach dieser Bundestagswahl, einsehen werden, dass sie so nicht weitermachen können“, also: nicht die AfD quasi zur Hilfe nehmen, um eine Politik zu blockieren, die die Mehrheit der Bevölkerung will.Was diese Preisfrage provoziert: Weshalb sollte das die Sozialdemokratie tun? Denn: Auch das haben die Rheingold-Forscher herausgefunden: Die Wähler links der Mitte setzen genau auf jenes Weiter so. SPD-Chef Lars Klingbeil, der nach einer Wahl, bei der Scholz die Kanzlerschaft verlöre, wohl der neue starke Mann in der SPD wird, hat schon angekündigt, dass die Genossen bei „Grenzen dicht“ nicht mitmachen würden. Die Folge davon wäre: reduzierter Migrantenzustrom auf immer noch hohem Niveau. Jedenfalls keine Asylwende. Bei der Wirtschaft und Finanzpolitik sehen die Aussichten auch nicht unbedingt rosiger aus. Die bisherige Debatte fokussiert sich aus Unionssicht auf die Grünen als Gegner. Aber auch in einer Koalition mit den Sozialdemokraten müsste Friedrich Merz über seinen Schatten springen. Er habe ein „völlig anderes Grundverständnis“ als SPD und Grüne, sagte Merz einmal – „sie denken nur in Betreuungskategorien“. Würde man die Vorstellungen der SPD – bei Arbeitsmarkt, Rente und Steuern, isoliert betrachten, ließen sie sich vielleicht wegverhandeln oder eintauschen. Tatsächlich ergeben höhere Steuern für „Reiche“ plus von der Bevölkerungsentwicklung unabhängige, eingefrorene Renten-Erhöhungen, plus Bürgergeld eine Grundphilosophie, die die SPD über Jahrzehnte „gelernt“ und verinnerlicht hat. Eine Stimmung, die eine Agenda-Reform à la Schröder ermöglichen würde, ist innerhalb der SPD: Überhaupt nicht in Sicht. In den vergangenen Jahren hat sie die Agenda-Reform vielmehr Zug um Zug zurückgedreht, um Frieden mit ihrem sozial-protektiven Selbst zu schließen





