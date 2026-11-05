Merz warnt vor rot-grün-rotem Berlin mit historischem Freiheitsslogan

Bundeskanzler Friedrich Merz zitiert den alten CDU-Slogan Freiheit statt Sozialismus und warnt in Berlin vor einer Rückkehr zu Planwirtschaft und staatlicher Kontrolle auf dem Wohnungsmarkt.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Funktion als Parteivorsitzender der CDU mit einem direkten historischen Verweis auf die gegenwärtige politische Landschaft in Berlin Position bezogen. Bei einer Grundsatzrede zur Wirtschaftspolitik im renommierten Hotel Adlon in der Hauptstadt betonte er eindringlich die Gefahr, die von der möglichen Bildung eines rot-grün-roten Bündnisses in Berlin ausgeht. Dabei reaktivierte der 70 Jahre alte Politiker einen über 50 Jahre alten Wahlkampfslogan der Christdemokraten, der bis heute als Symbol für den Kampf gegen staatliche Bevormundung gilt. Merz erklärte, dass er zwar nicht in die Ära des Jahres 1976 zurückwolle, aber die aktuelle Entwicklung in der Landeshauptstadt als dringende Warnung interpretiere.

Historische Parallelen und der alte Slogan

Der CDU-Chef griff die Parole Freiheit statt Sozialismus auf, die die Partei bereits im Bundestagswahlkampf 1976 erfolgreich als Instrument zur geistigen Klarheit nutzte. Merz betonte, dass er persönlich nicht in jene Zeit zurückwolle, jedoch die aktuelle Diskussion in Berlin nicht ignorieren könne. Er erklärte, dass die Frage nach der Freiheit im Gegensatz zum Sozialismus auch heute noch die zentrale Streitfrage darstelle. Diese Aussage traf der Politiker vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Debatten in der Hauptstadt, wo Linke und Grüne zunehmend nach staatlichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt rufen. Merz sieht in diesen Tendenzen eine direkte Bedrohung der individuellen Freiheit und der marktwirtschaftlichen Ordnung.

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Ökonomische Lehren von Friedrich August von Hayek

Die Rede fand im Rahmen der Hayek-Stiftung statt, die nach dem berühmten Ökonomen und Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek benannt ist. Hayek, der Begründer der klassisch-liberalen Österreichischen Schule, lehnte staatliche Planung scharf ab und sah die individuelle Freiheit als den höchsten Wert an. Merz bezog sich explizit auf die Warnungen Hayeks vor den unerwünschten Nebenwirkungen sozialer Interventionen, insbesondere am Beispiel der Mietpreisinterventionen in Wien vor hundert Jahren. Der Ökonom hatte dort gezeigt, wie staatliche Eingriffe zu einem Sanierungsstau bei Altbauten führen, da die Kosten nicht mehr vom Markt getragen werden konnten. Merz interpretierte diese historischen Daten als direkte Warnung vor aktuellen Plänen zur Zwangsverstaatlichung von Wohnungen in Berlin.

Kritik an staatlicher Planung und Wohnungspolitik

Bundeskanzler Merz kritisierte scharf die Argumente, die für eine Art Revival der Planwirtschaft auf dem deutschen Wohnungsmarkt vorgebracht werden. Er erinnerte daran, dass Hayek bereits vor Jahrzehnten auf die Probleme von Mietpreisstopps hinwies, die dazu führen, dass Sanierungskosten bei den Besitzern bleiben, während auf dem freien Markt oft unerschwingliche Mieten entstehen. Merz warnte davor, dass historische Muster sich leider wiederholen könnten, wenn der Staat zu stark in die Marktentwicklung eingreift. Er deutete an, dass die aktuelle Diskussion in Berlin ohne Aussprache der negativen Folgen für die Gesellschaft ablaufe. Der Kanzler betonte, dass solche Maßnahmen nicht nur die Architektur und den Bestand, sondern auch die wirtschaftliche Freiheit der Bürger gefährden.

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Plädoyer für Unternehmertum und Eigentum

In seiner Rede brach Friedrich Merz eine deutliche Lanze für das freie Unternehmertum und die Bedeutung von Privateigentum. Er erklärte, dass viele Menschen fälschlicherweise zweifeln, ob Eigentum und Reichtum der gesamten Gesellschaft nutzen. Merz argumentierte, dass es richtig sei, mit dem Besitz weniger privilegierter Menschen und Unternehmen Dinge zu finanzieren, die andere nicht selbst finanzieren könnten. Der Staat solle sich stattdessen auf die Schaffung eines Ordnungsrahmens konzentrieren, in dem sich Freiheit entfalten kann. Er zitierte Hayek, der lieber ohne eigenes Eigentum in einem Land leben würde, in dem viele andere besitzen, als in einem System, in dem alles Kollektiveigentum ist.

Aufforderung zu gesellschaftlicher Großzügigkeit

Um diese wirtschaftlichen Einsichten im politischen Diskurs durchzusetzen, forderte Merz zu einer gewissen Großzügigkeit im Miteinander der Bürgerinnen und Bürger auf. Er betonte, dass eine Grundgroßzügigkeit notwendig sei, die die politische und wirtschaftliche Ordnung grundsätzlich bejaht und schätzt. Merz warnte, dass diese Haltung durch die aktuellen Umfrageergebnisse von Linken und der AfD bedroht sei. Er erklärte, dass es keinen Taschenrechner gebe, der absolute Gerechtigkeit vorrechnen könne. Stattdessen müsse die Gesellschaft als Ganzes erkennen, dass Bürger nicht Konkurrenten im Abgreifen von Vorteilen sind. Merz appellierte daran, die eifersüchtigen Reaktionen auf Nachteile zu überwinden und stattdessen auf die gemeinsamen Werte der Freiheit und des Eigentums zu setzen.