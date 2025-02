Der CDU-Chef und Unionsfraktionssprecher im Bundestag glaubt, mit der AfD Wähler zurückzugewinnen. Doch der Meinungsforscher Jürgen Güllner sieht in Merz' Positionierung in der Migrationsfrage einen strategischen Fehler. Er meint, die Union habe durch das forsche Auftreten eher die AfD stabilisiert als Wähler von ihr abgeworben.

Der CDU -Chef und Union sfraktionssprecher im Bundestag glaubt, mit der AfD Wähler zurückzugewinnen. Der Meinungsumfrageexperte Jürgen Güllner sieht in Merz' Migration spolitik jedoch einen strategischen Fehler. Er meint, die Union habe durch die forsche Positionierung in der Migration sfrage eher die AfD stabilisiert als Wähler von ihr abgeworben. \Güllner betont, dass sich der harte Kern der CDU -Anhänger durch Merz' Strategie eher bestärkt gefühlt habe und nicht abwandert.

Die AfD hingegen werde durch das forsche Auftreten von Merz in der Migrationsfrage eher stabilisiert. Nach dem Bruch der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP im November 2024, erreichte die AfD 33 bis 34 Prozent Zustimmung. \Güllner erklärt, dass der strategische Fehler von Merz und Teilen der Union darin bestand, zu glauben, dass sie von der AfD durch die Überbetonung des Themas Migration Wähler zurückgewinnen könnten. Dies sei eine krasse Fehleinschätzung gewesen. \Güllner verweist auf Abstimmungen Ende Januar über eine Resolution und einen Gesetzentwurf der Unionsfraktion zum Thema Migration, für die Merz die Stimmen der AfD billigend in Kauf genommen hatte. \Die Union hätte durch die Unzufriedenheit mit der Ampel eigentlich Wähler gewinnen können, die hat sie jedoch dadurch nicht geschafft. Gleichzeitig habe sich die Unzufriedenheit innerhalb der CDU-Basis durch Merz' Agieren verstärkt und die Partei habe keine Wähler von der AfD abgewonnen. \Güllner weist außerdem auf den Aufstieg der Linken hin, der sich durch die Ereignisse im Bundestag und die Haltung der Linken verstärkt habe. Heidi Reichinnek, die Spitzenkandidatin der Linken, habe in der Migrationsdebatte gepunktet und die Partei komme - anders als ursprünglich geplant - wahrscheinlich ohne die drei Direktmandate und die Grundmandatsklausel glatt in den Bundestag. Die Grundmandatsklausel greift, wenn eine Partei zwar mit der wichtigeren Zweitstimme an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, aber mindestens drei Direktmandate bundesweit holt. In diesem Fall wird sie bei der Sitzverteilung entsprechend dem Verhältnis ihrer Zweitstimmen berücksichtigt





