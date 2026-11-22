Ein Kiosk-Mitarbeiter wird bedroht, der Verdächtige flieht. Warum Bundespolizisten mit Maschinenpistolen ausrückten.

Kiosk-Mitarbeiter mit Messer bedroht – Bundespolizei nimmt 59-Jährigen noch auf dem Bahnhofsgelände fest. Innerhalb weniger Minuten hat die Bundespolizei am Samstag einen Mann festgenommen, der einen Kiosk-Mitarbeiter am Bahnhof Berliner Tor mit einem Messer bedroht haben soll.

Um 19.45 Uhr soll der 59-Jährige nach einem Streit ein Messer gezogen und über den Verkaufstresen hinweg Stichbewegungen in Richtung des Kiosk-Angestellten gemacht haben. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Tatverdächtige flüchtete. Lange währte seine Flucht nicht: Noch auf dem Bahnhofsgelände stellten sich ihm Bundespolizisten in den Weg und nahmen ihn fest.

Also read 14-Jährige will Handy verkaufen und wird mit Messer beklaut

„Das Messer wurde sichergestellt“, so Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei. Der Mann wurde zu dem Revier am Hauptbahnhof gebracht. Zuvor hatten Bundespolizisten wegen der zunächst unklaren Lage die Zu- und Ausgänge des Bahnhofs Berliner Tor mit Maschinenpistolen gesichert. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, nicht aber wegen Raubes.

Advertisement

Der Hintergrund des Streits ist bislang unklar. Nach MOPO-Informationen wollte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen äußern.