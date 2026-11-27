Nach einem Vorfall im Langenhagener Ortsteil Godshorn (Region Hannover) ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er soll versucht haben, seine Ex-Partnerin zu töten.

Am Donnerstagabend soll der 40-Jährige während einer gemeinsamen Auto fahrt seiner Ex-Partnerin zunächst ein Messer vorgehalten haben. Das teilte die Polizei Hannover am Freitag mit. Der Mann saß dabei selbst am Steuer, sagte ein Polizei sprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen.

Während der Fahrt soll er dann versucht haben, mehrfach auf seine Ex-Partnerin mit einem Messer einzustechen. Außerdem habe er sie mit dem Tode bedroht. Die 45-Jährige setzte sich laut Polizei heftig zur Wehr, so dass ihr schließlich der Sprung aus dem fahrenden Auto gelang, um sich zu retten. Dabei blieb sie unverletzt.

Advertisement

Advertisement

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes soll der Mann seine Ex-Partnerin am Donnerstagabend unangekündigt an ihrer Wohnadresse aufgesucht haben. Der Tatverdächtige ist nach der mutmaßlichen Gewalttat festgenommen worden und wurde demnach zunächst in Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den 40-Jährigen werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.