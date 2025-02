Messer-Kultur in Berlin: Verbotszonen allein reichen nicht

In Berlin steigt die Zahl der Messerangriffe stetig. Als Gegenmaßnahme wurden nun drei Messerverbotszonen eingerichtet. Doch die Polizeipräsidentin räumt ein, dass diese Taten nicht durch Verbot allein verhindert werden können. Die Polizeipräsidentin und die Gewerkschaft der Polizei fordern konsequente Strafen und ein generelles Trageverbot in der Öffentlichkeit.

Man sieht den unbedingten Vernichtungswillen, der den Mann antreibt: Immer wieder stößt er das Messer in Richtung des Gesichts seines Gegenübers, das nur knapp ausweichen kann. Eine Überwachungskamera am Kottbusser Tor hat die Szene festgehalten, die auf den Servern der Berlin er Polizei gespeichert ist. Die Zahl solcher Taten steigt von Jahr zu Jahr: 3482 Messerangriffe verzeichnete die Berlin er Polizei 2023. Das sind 1000 Taten mehr als zehn Jahre zuvor.

Das Mitführen eines Messers gehört in einigen Milieus inzwischen zum guten Ton. Wenn Polizisten an einem kriminalitätsbelasteten Ort wie dem Kottbusser Tor jemandem ein illegales Springmesser abnehmen, dann bekommen sie oft die Antwort, man fühle sich mit einem Messer sicherer. Es scheint sich so etwas wie eine Messerkultur etabliert zu haben. Was also tun? Die Politik – nicht nur die Landespolitik in Berlin – hat sich dazu entschlossen, ein bisschen herumzudoktern an den Symptomen. An diesem Sonnabend zum Beispiel bekommt Berlin drei Messerverbotszonen: am Kottbusser Tor und im Görlitzer Park in Kreuzberg sowie am Leopoldplatz im Bezirk Mitte. Die „Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern“ vom 17. Dezember 2024 erfasst Schusswaffen, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, „Pfeilabschussgeräte“, Armbrüste, Hieb- und Stoßwaffen und jegliche Messer, auch Küchen- und Gebrauchsmesser. Wenn Polizisten also künftig in den Verbotszonen jemanden mit einem Messer erwischen, können sie es einziehen. Dem Delinquenten drohen bis zu 10.000 Euro Bußgeld. Klingt das nicht schön? Wer aber den Vorsatz hat, ein Messer einzusetzen, den wird eine Verbotszone nicht aufhalten, was selbst die Polizei einräumt. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik argumentiert damit, dass in diesen Zonen aber Gewalttaten abgewendet werden sollen, die im Streit, oft im Affekt, begangen werden. Es gehe darum, Waffen von bestimmten gewaltaffinen Personengruppen einziehen zu können und so schwere oder tödliche Verletzungen zu verhindern. Häufig seien es Straftaten in kriminellen Milieus, bei Trinkern oder Drogenabhängigen. Doch wer soll die Verbotszonen eigentlich kontrollieren? Schließlich ist ein Verbot nur so gut, wie es durchgesetzt wird. Es ist anzunehmen, dass es bei einigen – medial inszenierten – Schwerpunktkontrollen bleibt. Die Polizeipräsidentin betont, dass ihre Beamten ihren Ermessensspielraum sinnvoll einsetzen würden. Man werde „die Mutter, die den Apfel schält, natürlich darauf hinweisen, dass sie sich jetzt hier in der Messerverbotszone befindet und diese bitte verlassen soll und künftig bitte kein Messer mehr mit sich führen soll“, erzählte sie dem RBB. Der Paragraf 3 der von Kai Wegner (CDU) und Iris Spranger (SPD) erlassenen Verordnung definiert 19 Ausnahmen: zum Beispiel für Inhaber gastronomischer Betriebe oder auch für Personen, die ein Messer „nicht zugriffsbereit“ von einem Ort zum anderen befördern – im Rucksack vielleicht? Ausnahmen sind auch „für Mitwirkende an Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen, Theateraufführungen oder historischen Darstellungen“ vorgesehen, wenn zu diesem Zweck ein Messer geführt werden muss. Ausnahmen gibt es für Personen, die Messer „im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege, der Jagd oder der Ausübung des Sports“ führen. Welche Brauchtumspflege am Kottbusser Tor gemeint sein könnte, erschließt sich nicht wirklich, ebenso wenig, was es am Leopoldplatz oder im Görlitzer Park zu jagen gäbe. Häschen vielleicht? Und was soll die Ausnahme für Personen, die Messer „im Zusammenhang mit einem allgemein anerkannten Zweck“ führen? Mit einem „allgemein anerkannten Zweck“ beschreiben Rechtsgelehrte einen „sozial adäquaten Gebrauch“ eines Messers. Das Schälen eines Apfels fällt zum Beispiel darunter. Im Görlitzer Park dürfte wohl auch das Grillen eines Hammels dazu zählen. Doch entweder sind Messer ganz verboten oder sie sind es nicht - was denn nun, Frau Slowik? Ihre Polizisten, die vor Ort die Ausnahmetatbestände beurteilen sollen, sind nicht zu beneiden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) spricht aus gutem Grund von einer „Wackelpudding-Verordnung“. Gegen die Messer-Kultur helfen eigentlich nur konsequente und schnelle Strafen (was beim gegenwärtigen Zustand der Berliner Justiz illusorisch ist). Ein Messerstich sollte zudem als Mordversuch gewertet werden. Und wer ein Messer überhaupt am Körper trägt und eine Fahrerlaubnis hat, sollte wegen charakterlicher Nichteignung sofort zum Fußgänger gemacht werden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert zu Recht ein generelles Trageverbot in der Öffentlichkeit, weil es einfacher durchzusetzen wäre. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass erst in der vergangenen Woche in Neukölln ein Jugendlicher bei einem Streit mit einem Messer verletzt wurde. In Lankwitz überfiel ein Mann mit einer Machete eine Tankstelle.





