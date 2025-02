Messer-Streit in Ochsenfurt: Zwei Männer verletzt, einer in Lebensgefahr

In der unterfränkischen Stadt Ochsenfurt soll ein 32-Jähriger zwei Männer bei einem Streit mit einem Messer verletzt haben. Ein 45-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, ein 22-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt.

In der unterfränkischen Stadt Ochsenfurt soll ein 32-Jähriger bei einem Streit zwei Männer mit einem Messer verletzt haben. Ein 45-Jähriger schwebt laut Polizei und Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Ein 22 Jahre alter Beteiligter erlitt bei dem Streit im Landkreis Würzburg am späten Donnerstagabend leichte Verletzungen.

Gegen 22 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Auseinandersetzung in der Bärentalsiedlung mitgeteilt, wobei auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Unmittelbar danach machte sich eine Vielzahl an Streifen der umliegenden Polizeidienststellen auf dem Weg zum Einsatzort. Bei deren Eintreffen befand sich ein 22-Jähriger bereits in Behandlung des Rettungsdienstes.Der Hintergrund für die Auseinandersetzung am Donnerstag ist laut Angaben ein seit längerer Zeit andauernder Konflikt zwischen zwei Familien. Der 32-Jährige fuhr demnach zu der verfeindeten Familie. Zunächst sei es zu einem verbalen Streit gekommen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert sei. Dabei habe der Mann ein Messer eingesetzt. Der Verdächtige wurde laut Mitteilung ebenfalls verletzt. Unklar blieb zunächst, wie es zu den Verletzungen kam. Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen. Unter anderem werde eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten geprüft.





